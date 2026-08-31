Казахстан представят 150 спортсменов на Всемирных играх кочевников в Бишкеке
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, проходящих в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в 2026 году соревнования пройдут с 31 августа по 6 сентября на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.
В состязаниях примут участие около 3 000 спортсменов из более чем 100 стран. Соревнования пройдут по 43 дисциплинам, в том числе по казахским национальным видам спорта.
Казахстан представят на играх более 150 спортсменов. Наши соотечественники выступят во всех 43 дисциплинах.
Ранее сообщалось, что Токаев прибыл на открытие Всемирных игр кочевников в Бишкеке.
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