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Политика

Казахстан представят 150 спортсменов на Всемирных играх кочевников в Бишкеке

Казахстан представят 150 спортсменов на Всемирных играх кочевников в Бишкеке, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 21:34 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, проходящих в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в 2026 году соревнования пройдут с 31 августа по 6 сентября на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

В состязаниях примут участие около 3 000 спортсменов из более чем 100 стран. Соревнования пройдут по 43 дисциплинам, в том числе по казахским национальным видам спорта.

Казахстан представят 150 спортсменов на Всемирных играх кочевников в Бишкеке, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 21:34

Фото: Акорда

Казахстан представят на играх более 150 спортсменов. Наши соотечественники выступят во всех 43 дисциплинах.

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл на открытие Всемирных игр кочевников в Бишкеке.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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