Казахстан представят 150 спортсменов на Всемирных играх кочевников в Бишкеке

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, проходящих в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в 2026 году соревнования пройдут с 31 августа по 6 сентября на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

В состязаниях примут участие около 3 000 спортсменов из более чем 100 стран. Соревнования пройдут по 43 дисциплинам, в том числе по казахским национальным видам спорта.

Фото: Акорда

Казахстан представят на играх более 150 спортсменов. Наши соотечественники выступят во всех 43 дисциплинах.

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл на открытие Всемирных игр кочевников в Бишкеке.