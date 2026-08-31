Токаев прибыл на открытие Всемирных игр кочевников в Бишкеке
Фото: Акорда
Глава государства прибыл на стадион "Бишкек Арена" для участия в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Ранее сообщалось, что Токаев по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова прибыл с рабочим визитом в Бишкек. Во время визита он встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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