Токаев прибыл на открытие Всемирных игр кочевников в Бишкеке

Глава государства прибыл на стадион "Бишкек Арена" для участия в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Ранее сообщалось, что Токаев по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова прибыл с рабочим визитом в Бишкек. Во время визита он встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.



