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Политика

Токаев предложил Корее модель "ресурсы – технологии – промышленность"

Токаев, выступление, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 14:51 Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на открытии казахско-корейского круглого стола обратил внимание на то, что критически важные минералы стали одним из наиболее стратегически значимых и быстрорастущих секторов мировой экономики, сообщает Zakon.kz.

По его словам, значительные запасы этих стратегических ресурсов в Казахстане также открывают широкие возможности для казахско-корейского сотрудничества в передовых отраслях промышленности и других высокодоходных секторах.

"Мы будем рады приветствовать корейские инвестиции и технологический опыт в освоении минерально-сырьевого потенциала Казахстана. В этой связи предлагаем модель "ресурсы – технологии – промышленность" для совместного развития полноценных цепочек создания добавленной стоимости. Создание в Алматы Центра технологического сотрудничества в сфере редких и редкоземельных металлов является очередным логичным шагом в рамках новой модели партнерства. Мы убеждены, что совместная работа ученых позволит нам перейти от изучения ресурсной базы к конкретным промышленным проектам".Касым-Жомарт Токаев

Также, как уточнил глава Казахстана, энергетика играет не менее важную роль в сотрудничестве двух стран. Он высоко оценил постоянный интерес корейских компаний к энергетической отрасли Казахстана.

"Компания Hyundai Engineering уже играет ключевую роль в строительстве Карачаганакского газоперерабатывающего завода. Мы рассматриваем данный проект как начало долгосрочного и стратегического присутствия корейских компаний на нашем рынке. Существует значительный потенциал для расширения этого партнерства на сферы газопереработки, нефтехимии, энергетической инфраструктуры и возобновляемой энергетики. Являясь крупнейшим в мире производителем урана, Казахстан обладает значительным потенциалом в области мирной атомной энергии. Особое внимание следует уделить малым модульным реакторам, которые играют все более значимую роль в мировом энергетическом секторе. Казахстан готов наладить взаимовыгодное сотрудничество с Кореей в этой области".Касым-Жомарт Токаев

В начале своего выступления Токаев назвал Корею одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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