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Политика

Токаев назвал Корею одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана

Касым--Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 14:41 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана 15 сентября 2026 года выступил на открытии казахско-корейского круглого стола. Касым-Жомарт Токаев обратился с приветственной речью к участникам мероприятия, объединившего представителей деловых кругов Казахстана и Кореи, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние три десятилетия Астана и Сеул построили прочные отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и искренней дружбе.

По его словам, надежным фундаментом этого партнерства служат активный политический диалог и общее видение перспектив углубления многогранного сотрудничества.

"Сегодня Корея входит в число крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. Мы высоко ценим плодотворное присутствие крупнейших корейских компаний и будем и впредь укреплять эту позитивную тенденцию. Я всегда говорю, что корейские бизнесмены, являющиеся наиболее решительными и смелыми руководителями в сфере инвестиций, отличаются высоким уровнем порядочности и уважительным отношением к Казахстану".Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, в прошлом году двусторонний товарооборот превысил 3 млрд долларов. По его мнению, этот показатель может быть удвоен при условии объединения усилий правительств двух стран и компаний.

"Общий объем прямых иностранных инвестиций из Кореи в Казахстан составил более 12 млрд долларов. В нашей стране работают более тысячи компаний с корейским капиталом, в том числе Samsung, Kia, Hyundai, Lotte, Doosan Enerbility, Shinhan Bank. Мы твердо намерены вывести наше взаимодействие на качественно новый уровень и всесторонне укрепить узы дружбы и партнерства. Данный визит предоставляет хорошую возможность закрепить достигнутый прогресс и придать новый импульс двустороннему сотрудничеству", – сказал глава государства.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 14:41
Токаев обозначил новые задачи в отношениях Казахстана и Южной Кореи

В ночь на 14 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ли Чжэ Мёна прибыл с государственным визитом в Корею. Позднее глава РК наградил видных деятелей Кореи орденом "Достық" II степени. 15 сентября президент принял вице-председателя Hanwha Group Ким Дон Вона. Также стало известно, что Lotte построит отели в Алматы и Alatau City.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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