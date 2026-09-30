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Политика

"Немецкое качество": Токаев предложил новую модель сотрудничества с Баварией

Токаев заявил о готовности Казахстана наращивать поставки критически важных материалов, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 22:16 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на Казахстанско-баварском технологическом форуме заявил, что амбиции страны можно выразить простой формулой: "Произведено в Казахстане с использованием баварских технологий и с немецким качеством", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент особо выделил широкое присутствие в нашей стране ведущих баварских компаний, в том числе Siemens, Siemens Energy, Knauf, Horsch и других.

По словам главы государства, следующий этап развития казахско-германских экономических отношений должен быть связан с передовыми технологиями, высокотехнологичным производством и совместным выходом на новые рынки.

Президент рассказал руководителям баварских компаний о последовательном улучшении условий для инвесторов.

В частности, он проинформировал участников форума о деятельности Инвестиционного штаба при Правительстве и МФЦА.

Далее Касым-Жомарт Токаев обозначил основные направления взаимовыгодного партнерства.

"Одним из приоритетов должно стать развитие передового производства. Казахстан наращивает мощности в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, электротехническая промышленность и выпуск промышленных компонентов. Вместе с тем дальнейшее повышение производительности труда будет все больше зависеть от автоматизации, роботизации и цифрового управления производственными процессами. Такие компании, как Siemens и KUKA, являются мировыми лидерами в сфере промышленной автоматизации, робототехники и передовых производственных технологий. Крупные казахстанские предприятия, включая Qarmet, могут обеспечить стабильный спрос и надежные партнерские связи в промышленной сфере. Наши амбиции можно выразить простой формулой: "Произведено в Казахстане с использованием баварских технологий и с немецким качеством", – отметил он.

Еще одним направлением партнерства президент назвал критически важные материалы.

"В условиях, когда немецкая промышленность стремится обеспечить надежность и диверсифицировать источники поставок важнейших ресурсов, Казахстан готов стать надежным и долгосрочным поставщиком меди, титана, алюминия, бериллия, тантала и ниобия", – отметил глава государства.

Ранее Токаев рассказал о перспективах сотрудничества Казахстана и Баварии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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