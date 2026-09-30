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Политика

Токаев рассказал о перспективах сотрудничества Казахстана и Баварии

Токаев рассказал о перспективах сотрудничества Казахстана и Баварии, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 22:12 Фото: Акорда
Программа официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ФРГ завершилась участием в казахстанско-баварском технологическом форуме, который объединил лидеров бизнеса, промышленности и технологий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, выступая перед участниками мероприятия, Касым-Жомарт Токаев назвал Баварию поистине уникальным регионом, в котором технологический прогресс и высокие достижения промышленности сочетаются с богатым культурным наследием, прочными традициями и выдающимся духом инноваций.

"Немецкий бизнес пользуется в нашей стране высокой репутацией благодаря качеству, надежности и технологичности. Сегодня имеются все возможности для дальнейшего укрепления наших экономических связей. Особое место в этом отношении занимает Бавария – один из ведущих промышленных регионов Европы и всемирно признанный центр инженерии и высоких технологий. Для наших граждан маркировка "Сделано в Германии" всегда была синонимом качества и надежности. Именно поэтому я счел важным лично посетить Мюнхен для прямого диалога с политическим руководством и представителями деловых кругов Баварии", – заявил президент.

Как отметил глава государства, Бавария является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана среди федеральных земель Германии.

"Основными позициями казахстанского экспорта являются нефть, ферросплавы, сталь, железо, медь, алюминий, неорганические химические вещества, масличные культуры, зерно и другие товары", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Баварский бизнес проявил интерес к новым проектам в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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