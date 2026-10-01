Касым-Жомарт Токаев принял делегацию ОАЭ

Глава государства провел встречу с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи и председателем Департамента здравоохранения эмирата Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансуром Аль-Мансури, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 октября 2026 года рассказали в Акорде. По их данным, президент отметил особый характер отношений между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, основанных на прочных связях дружбы, взаимном доверии и стратегическом партнерстве.

Было подчеркнуто, что ОАЭ входят в десятку крупнейших иностранных инвесторов в Казахстан. В 2025 году приток прямых инвестиций из ОАЭ достиг 1,64 млрд долларов, увеличившись в 3,5 раза.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, вице-президенту, премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму, вице-президенту, заместителю премьер-министра ОАЭ Мансуру бен Заиду Аль Нахаяну.

В ходе беседы особое внимание было уделено развитию транспортно-логистического сотрудничества. Участники встречи обсудили реализацию совместных проектов с AD Ports Group, развитие портовой инфраструктуры и флота на Каспийском море, а также дальнейшее укрепление Среднего коридора.

"Отдельно рассмотрены перспективы Трансафганского коридора и формирования долгосрочного партнерства в сфере морских, железнодорожных, автомобильных и воздушных перевозок", – говорится в сообщении.

Еще одной темой диалога стало партнерство в сфере искусственного интеллекта и цифровизации.

Глава государства высоко оценил взаимодействие с компанией Presight AI в реализации проектов по развитию суперкомпьютерной инфраструктуры, Smart City и созданию национальной системы видеомониторинга транспортного движения.

Собеседники также рассмотрели возможности участия компании G42 в создании масштабной экосистемы "Долины ЦОДов" в Экибастузе.

Ранее в рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026 президент Токаев посетил выставку перспективных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники. Далее президент Казахстана провел встречу с вице-президентом NVIDIA Ревом Лебаредяном.