Токаев принял государственного министра по делам обороны ОАЭ
Согласно данным Акорды, глава государства отметил достижения Объединенных Арабских Эмиратов в оборонной промышленности, а также обратил внимание на возможности обмена опытом в сфере передовых технологий и инноваций.
Президент также подчеркнул динамичное развитие отношений между Астаной и Абу-Даби по всем направлениям и выразил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства.
Фото: akorda.kz
В свою очередь министр передал Токаеву слова приветствия от президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна и премьер-министра, правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.
Он также выразил уверенность в том, что этот визит придаст новый импульс взаимодействию в военной сфере.
Кроме того, известно, что Токаев наградил Мухаммеда бен Мубарака Фаделя Аль-Мазруи орденом "Достық" II степени за значительный вклад в укрепление и развитие сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ.
Фото: akorda.kz
Также сегодня, 30 сентября 2025 года, завершился официальный визит президента Италии Серджо Маттареллы в Астану. Президент Касым-Жомарт Токаев лично проводил его в аэропорт.