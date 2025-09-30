Президент Касым-Жомарт Токаев принял государственного министра по делам обороны ОАЭ Мухаммеда бен Мубарака Фаделя Аль-Мазруи. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества двух стран в области обеспечения безопасности и военного образования, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды, глава государства отметил достижения Объединенных Арабских Эмиратов в оборонной промышленности, а также обратил внимание на возможности обмена опытом в сфере передовых технологий и инноваций.

Президент также подчеркнул динамичное развитие отношений между Астаной и Абу-Даби по всем направлениям и выразил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства.

Фото: akorda.kz

В свою очередь министр передал Токаеву слова приветствия от президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна и премьер-министра, правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

Он также выразил уверенность в том, что этот визит придаст новый импульс взаимодействию в военной сфере.

Кроме того, известно, что Токаев наградил Мухаммеда бен Мубарака Фаделя Аль-Мазруи орденом "Достық" II степени за значительный вклад в укрепление и развитие сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ.

Фото: akorda.kz

Также сегодня, 30 сентября 2025 года, завершился официальный визит президента Италии Серджо Маттареллы в Астану. Президент Касым-Жомарт Токаев лично проводил его в аэропорт.