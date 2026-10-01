Токаев наградил двух представителей ОАЭ орденом "Достык" II степени
Об этом 1 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды.
"Касым-Жомарт Токаев в знак признания вклада Сухейля Аль-Мазруи и Мансура Аль-Мансури в развитие казахско-эмиратских отношений вручил им орден "Достык" II степени", – говорится в сообщении.
Ранее в рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026 президент Токаев посетил выставку перспективных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники. Далее президент Казахстана провел встречу с вице-президентом NVIDIA Ревом Лебаредяном.
После этого глава нашего государства встретился с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи и председателем департамента здравоохранения эмирата Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансуром Аль-Мансури.