Токаев наградил двух представителей ОАЭ орденом "Достык" II степени

Высокую государственную награду Казахстана получили представители ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи и Мансур Аль-Мансури, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды.

"Касым-Жомарт Токаев в знак признания вклада Сухейля Аль-Мазруи и Мансура Аль-Мансури в развитие казахско-эмиратских отношений вручил им орден "Достык" II степени", – говорится в сообщении.

Ранее в рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026 президент Токаев посетил выставку перспективных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники. Далее президент Казахстана провел встречу с вице-президентом NVIDIA Ревом Лебаредяном.

После этого глава нашего государства встретился с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи и председателем департамента здравоохранения эмирата Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансуром Аль-Мансури.