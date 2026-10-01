Токаев выступил на форуме AI & Digital Bridge: что он сказал об ИИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на международном форуме AI & Digital Bridge-2026. Об этом 1 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к участникам мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня AI & Digital Bridge стал авторитетной и широко известной площадкой в Евразии.

"Форум собрал на своей площадке опытных специалистов, вносящих значительный вклад в технологическое развитие мира. Здесь рождаются инновационные идеи, налаживаются деловые контакты, запускаются реальные проекты. Поэтому не будет преувеличением сказать, что AI & Digital Bridge 2026 – это уникальная платформа, объединившая новаторски мыслящих, креативных и интеллектуальных людей", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул исключительную важность развития новых технологий, ставших неотъемлемой реальностью стремительно меняющейся эпохи.

"Мы все являемся свидетелями того, как технологии искусственного интеллекта кардинально преобразуют промышленность, финансы, образование, науку, государственное управление и образ жизни людей. С учетом этого повестка AI & Digital Bridge ежегодно обновляется: появляются новые актуальные темы, расширяется круг участников. Наряду с темой цифровизации на форуме также проходят дискуссии по вопросам вычислительной инфраструктуры, больших языковых моделей, робототехники. Особое внимание уделяется законодательному регулированию и обеспечению безопасности в сфере науки и технологий. Таким образом, AI & Digital Bridge эффективно служит золотым мостом для международных контактов в области новых технологий", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026 президент Токаев посетил выставку перспективных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники. Далее президент Казахстана провел встречу с вице-президентом NVIDIA Ревом Лебаредяном.

После этого глава нашего государства встретился с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи и председателем департамента здравоохранения эмирата Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансуром Аль-Мансури.