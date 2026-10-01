#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
441.91
499.05
5.3
Политика

Токаев выступил на форуме AI & Digital Bridge: что он сказал об ИИ

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 20:34 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на международном форуме AI & Digital Bridge-2026. Об этом 1 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к участникам мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня AI & Digital Bridge стал авторитетной и широко известной площадкой в Евразии.

"Форум собрал на своей площадке опытных специалистов, вносящих значительный вклад в технологическое развитие мира. Здесь рождаются инновационные идеи, налаживаются деловые контакты, запускаются реальные проекты. Поэтому не будет преувеличением сказать, что AI & Digital Bridge 2026 – это уникальная платформа, объединившая новаторски мыслящих, креативных и интеллектуальных людей", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул исключительную важность развития новых технологий, ставших неотъемлемой реальностью стремительно меняющейся эпохи.

"Мы все являемся свидетелями того, как технологии искусственного интеллекта кардинально преобразуют промышленность, финансы, образование, науку, государственное управление и образ жизни людей. С учетом этого повестка AI & Digital Bridge ежегодно обновляется: появляются новые актуальные темы, расширяется круг участников. Наряду с темой цифровизации на форуме также проходят дискуссии по вопросам вычислительной инфраструктуры, больших языковых моделей, робототехники. Особое внимание уделяется законодательному регулированию и обеспечению безопасности в сфере науки и технологий. Таким образом, AI & Digital Bridge эффективно служит золотым мостом для международных контактов в области новых технологий", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026 президент Токаев посетил выставку перспективных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники. Далее президент Казахстана провел встречу с вице-президентом NVIDIA Ревом Лебаредяном.

После этого глава нашего государства встретился с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи и председателем департамента здравоохранения эмирата Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансуром Аль-Мансури.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Фото: akorda.kz
20:41, Сегодня
Токаев: Экспорт IT-услуг Казахстана превысил 1 млрд долларов
Токаев, цифровая выставка
18:16, Сегодня
Национальный мессенджер, ИИ и робототехника: что показали Токаеву на Digital Bridge
основатель компании Binance Чанпэн Чжао, президент РК Касым-Жомарт Токаев
15:36, 02 октября 2025
Еще одного важного гостя принял Токаев на полях международного форума Digital Bridge 2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
21:04, Сегодня
Австралийский боец Дэн Хукер оценил шансы Гейджи в поединке с Царукяном
Фото: ФК &quot;Алга&quot;
20:33, Сегодня
Футболист "Алги" из Кыргызстана Лобов оказался в больнице после ножевого ранения
Фото: Арлан Олжабай, НОК РК
20:06, Сегодня
Ольга Рыпакова высказалась о дисквалификации Ясмины Токсанбаевой на Азиаде-2026
Фото: НОК РК
19:40, Сегодня
Азиада-2026: расписание выступлений Казахстана на 2 октября
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: