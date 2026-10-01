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Политика

Токаев: Соглашение о суперинтеллекте может стать моделью, которую примут на глобальном уровне

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 20:41 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на международном форуме AI & Digital Bridge-2026, где рассказал о развитии отечественной IT-индустрии и предложил запустить AI Challenge для поиска решений реальных задач экономики, сообщает Zakon.kz.

Глава государства заявил о необходимости проявить высочайшую ответственность и добросовестность в отношении искусственного интеллекта.

"Хочу отметить недавнее подписание по инициативе президента США Дональда Трампа ведущими американскими технологическими компаниями Соглашения о суперинтеллекте. Полагаю, что этот подход будет рассматриваться всеми заинтересованными странами как модель, которую можно было бы после тщательного обсуждения принять на глобальном уровне", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан последовательно создает условия для трансформации в полностью цифровое государство. В этой связи он рассказал участникам о системных шагах и достижениях нашей страны.

"В прошлом году объем казахстанского экспорта IT-услуг превысил 1 млрд долларов. Нашими цифровыми решениями пользуются в более чем 100 странах мира. Все эти успехи отражают искреннее стремление Казахстана способствовать прогрессу во имя процветания нашей страны и всего мира. Тем не менее, в сфере передовых технологий нельзя останавливаться на достигнутом. Если мы стремимся сформировать мощный технологический фундамент нашей страны, то должны оказывать реальную поддержку инновационным стартап-компаниям и реализовывать передовые проекты", – полагает глава государства.

В данном контексте президент считает важным сформировать перечень индустриальных AI-задач, в основе которых должны быть реальные запросы экономики.

Касым-Жомарт Токаев также предложил на основе этого перечня запустить AI Challenge с привлечением казахстанских и зарубежных команд. Лучшие проекты, доказавшие свою эффективность, будут внедряться в производство.

Глава государства также остановился на вопросах регулирования искусственного интеллекта. Он напомнил, что в Казахстане уже сформирован базовый правовой каркас цифровой трансформации, включая Закон "Об искусственном интеллекте" и Цифровой кодекс.

При этом, по словам президента, необходимо обеспечить точно выверенный институциональный баланс и риск-ориентированный подход.

"Нельзя зарегулировать эту сферу до такой степени, чтобы перспективные команды, разработки и капитал стали уходить в другие юрисдикции. Необходимо следовать простому принципу: там, где затрагиваются безопасность, права и жизненно важные интересы граждан, требования должны быть строгими, но не чрезмерно", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание глава государства уделил человеческому капиталу. По его словам, современные дата-центры и передовые технологии сами по себе не гарантируют получение нужного результата, а технологический прорыв невозможен без ученых, инженеров, предпринимателей.

"Поэтому мы должны сформировать национальную научно-инженерную школу, которая будет готовить образованных, квалифицированных и новаторски мыслящих специалистов. В этой связи особая задача возлагается на недавно открывшийся Qazaq AI Research University. Это учебное заведение наряду с обучением должно проводить научные исследования, отвечающие запросам производства и экономики. Для достижения этой цели внедряется модель AI+X, предназначенная для применения искусственного интеллекта в конкретных отраслях. Ее возможности следует эффективно использовать в промышленности, энергетике, медицине, финансовой сфере и системе государственного управления. В целом, нам нужны сильные, действительно квалифицированные специалисты, способные создавать готовые продукты и новые технологии. Здесь следует учесть один важный аспект. Искусственный интеллект – это не замена интеллектуальных способностей человека, а лишь вспомогательный инструмент в процессе учебы и познания. Чем стремительнее развиваются технологии, тем более актуальными становятся стремление к знаниям, критическое мышление, способность принимать решения и чувство ответственности", – убежден президент.

Ранее в рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026 президент Токаев посетил выставку перспективных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники. Далее президент Казахстана провел встречу с вице-президентом NVIDIA Ревом Лебаредяном.

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