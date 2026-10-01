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Политика

"Оружие современности": Токаев высказался о рисках искусственного интеллекта

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 20:47 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к международному сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта и заявил о необходимости учитывать связанные с его развитием риски. Об этом он сказал, выступая на международном форуме AI & Digital Bridge 2026, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность формирования культуры ответственного использования искусственного интеллекта.

"Ни одна страна не сможет в полной мере раскрыть потенциал искусственного интеллекта в одиночку. Нам необходимы международный обмен знаниями, совместные исследования, инвестиции, технологическое сотрудничество и поддержка талантов. Казахстан последовательно выступает за мирное, безопасное и ответственное применение искусственного интеллекта. Наша позиция остается неизменной: технологии должны служить человеку и выступать катализатором прогресса. Искусственный интеллект не должен создавать новые разделительные линии. Технологические барьеры лишь будут увеличивать разрыв между государствами и замедлять наше развитие. Именно поэтому сохранение открытых каналов научно-технологического сотрудничества сегодня как никогда важно. Наш подход к международному сотрудничеству основывается на уважении национальных интересов и принципе мирного использования технологий", – отметил глава государства.

Президент считает, что по мере расширения возможностей искусственного интеллекта возрастают и связанные с ним риски.

"Кибербезопасность, защита данных, достоверность информации, прозрачность алгоритмов и ответственность за принимаемые решения – все эти вопросы требуют своевременного реагирования. Искусственный интеллект уже признан мощным инструментом. В этом вопросе у нас нет разногласий. Но в конечном счете все зависит от человека, который им пользуется. По сути, искусственный интеллект можно назвать мощным инструментом и даже оружием современности. Поэтому принесет ли он мировому развитию пользу или вред, в первую очередь зависит от самого человечества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил широкие возможности, которые искусственный интеллект открывает для молодежи в сфере образования и всестороннего развития.

"Важно, чтобы наши молодые соотечественники эффективно использовали эти возможности и формировались как образованные личности, свободно применяющие искусственный интеллект и обладающие критическим мышлением", – подчеркнул президент.

В завершение глава государства заявил, что Казахстан заложил прочную основу для новой технологической экономики.

"Главная задача Года цифровизации и искусственного интеллекта – превратить достигнутый прогресс в ощутимые для каждого гражданина результаты и сделать его необратимым. Казахстан имеет все необходимые предпосылки, чтобы занять достойное место в новой технологической эпохе. Наш успех будет зависеть от глубоких знаний, смелых решений, прагматичного подхода и ответственных действий. Уверен, что AI & Digital Bridge объединит таланты и идеи, углубит международное сотрудничество и будет способствовать запуску амбициозных проектов", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

На пленарном заседании технологического форума также выступили председатель и генеральный директор General Atlantic Уильям Форд, вице-президент NVIDIA Рев Лебаредян, основатель Network School Баладжи Шринивасан, основатель OneWeb, E-Space Грег Уайлер.

Ранее глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан последовательно создает условия для трансформации в полностью цифровое государство.

В рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026 президент Токаев посетил выставку перспективных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники. Далее президент Казахстана провел встречу с вице-президентом NVIDIA Ревом Лебаредяном.

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Канат Болысбек
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