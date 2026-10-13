Президент призвал бельгийские компании инвестировать в переработку сырья в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев во время четвертого заседания казахско-бельгийского Делового совета обратил внимание участников на перспективы расширения сотрудничества в энергетике и нефтехимии, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил глава РК, Казахстан является надежным поставщиком нефти на европейские рынки.

"В то же время существует значительный потенциал для взаимодействия в сфере возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности, декарбонизации промышленности и производства водорода. Приглашаю бельгийские компании к реализации совместных проектов в области глубокой переработки сырья, химической промышленности и производства полимерной продукции с высокой добавленной стоимостью". Касым-Жомарт Токаев

Далее в выступлении было отмечено, что энергетический переход и развитие цифровой экономики открывают широкие возможности для промышленной кооперации в сфере критически важных минералов.

Глава государства приветствовал проведение Казахско-бельгийского круглого стола по критически важным минералам в рамках государственного визита короля Филиппа.

"Наша страна уже производит 21 из 34 видов сырья, которые считаются критически важными для европейской промышленности, а также поставляет в Бельгию титан и молибденовую продукцию. Объединив наш ресурсный потенциал с бельгийскими инвестициями, технологиями и экспертными компетенциями, мы можем сформировать стратегическое партнерство в этой исключительно важной сфере. Рассчитываю, что практическим результатом сегодняшнего мероприятия станут конкретные инвестиционные и технологические проекты. Наша цель – развивать отечественную перерабатывающую промышленность и наращивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Партнерство компании John Cockerill с Qarmet по созданию новых мощностей для оцинковки и нанесения защитных покрытий является реальным примером нашего промышленного сотрудничества. Мы также приветствуем участие бельгийских партнеров в геологоразведке, глубокой переработке сырья и металлов". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев подчеркнул, что Бельгия входит в десятку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. За последние два десятилетия бельгийские компании вложили в нашу экономику более 15 млрд долларов.