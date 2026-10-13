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Политика

Токаев предложил Бельгии новый формат сотрудничества в сфере логистики

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 18:51 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Бельгии Филипп приняли участие в четвертом заседании казахско-бельгийского Делового совета. Выступая на заседании, глава государства обозначил перспективные направления сотрудничества двух стран, сообщает Zakon.kz.

Одним из ключевых направлений для укрепления сотрудничества президент назвал транспорт и логистику.

Он сообщил, что Казахстан осуществляет масштабные инвестиции в модернизацию железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, морских портов и терминалов вдоль Среднего коридора.

"В этом контексте богатый опыт Бельгии как одного из крупнейших логистических центров Европы представляет для нас особую ценность. Мы рассчитываем на установление практического партнерства портового комплекса Антверпен-Брюгге с портами Актау и Курык на Каспийском море. Это позволит открыть более широкие рынки для металлопродукции, нефтехимической и сельскохозяйственной продукции Казахстана", – сказал он.

Президент назвал развитие искусственного интеллекта и индустрии технологий в качестве ключевых приоритетов для укрепления партнерства.

"Используя возможности искусственного интеллекта и цифровой трансформации, мы ускоряем реализацию таких масштабных инициатив, как AlemAi и Alatau City, призванных сформировать центры нового поколения для развития передовых отраслей промышленности. Сильные позиции Бельгии в области исследований полупроводников открывают новые возможности для совместной работы над проектами и развития партнерства", – заметил глава государства.

Король бельгийцев Филипп и королева Матильда прибыли в Казахстан с государственным визитом 11 октября 2026 года. Высоких гостей в столичном аэропорту встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

12 октября в Акорде состоялась официальная церемония встречи, после чего Касым-Жомарт Токаев провел с высокими гостями переговоры в узком и расширенном составе, а также было принято Совместное заявление.

Также президент Казахстана совместно с королем Филиппом и королевой Матильдой посетили Национальный центр детской реабилитации в Астане. 13 октября Касым-Жомарт Токаев показал королевской чете Национальный музей и чистокровных лошадей, содержащихся в резиденции президента.

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Канат Болысбек
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