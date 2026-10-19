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Политика

Президент Узбекистана принял главу МИД Казахстана: что они обсудили

министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 19:12 Фото: gov.kz
В Самарканде 19 октября 2026 года в рамках министерской встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате "С5+1" президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РК:

"Глава Узбекистана с удовлетворением отметил достигнутый в последние годы высокий уровень двустороннего взаимодействия, подчеркнул важность дальнейшего углубления многопланового сотрудничества с Казахстаном в целях укрепления казахско-узбекского стратегического партнёрства и союзничества".
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 19:12

Фото: gov.kz

В свою очередь Мухтар Тлеуберди передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 19:12

Фото: gov.kz

Казахстанский дипломат отметил, что сегодня казахско-узбекские отношения являются примером надежного и долгосрочного сотрудничества на международной арене. Этому, в первую очередь, способствует регулярный, доверительный политический диалог на высшем уровне.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, отмечена важность дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках многосторонних структур.

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 19:12

Фото: gov.kz

Ранее состоялась встреча Мухтара Тлеуберди с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны обменялись мнениями по вопросам подготовки предстоящего саммита G20 в Майами. Кроме того, Марко Рубио подтвердил заинтересованность посетить Казахстан с полноформатным визитом в ближайшее время после саммита G20.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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