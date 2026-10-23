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Политика

Токаев наградил сооснователя NVIDIA за вклад в развитие ИИ

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 18:49 Фото: akorda.kz
Сооснователя и генерального директора компании NVIDIA Дженсена Хуанга удостоили государственной награды Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 октября 2026 года рассказали в Акорде.

"Глава государства наградил Дженсена Хуанга орденом "Достық" I степени за вклад в развитие искусственного интеллекта в Казахстане", – говорится в сообщении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 23 октября 2026 года, принял сооснователя и президента компании NVIDIA Дженсена Хуанга.

В ходе встречи в Акорде глава Казахстана подчеркнул значимость визита президента компании NVIDIA для укрепления двустороннего сотрудничества и выразил признательность за его личный вклад в развитие отечественной экосистемы искусственного интеллекта.

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Канат Болысбек
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