Токаев наградил сооснователя NVIDIA за вклад в развитие ИИ

Сооснователя и генерального директора компании NVIDIA Дженсена Хуанга удостоили государственной награды Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 октября 2026 года рассказали в Акорде.

"Глава государства наградил Дженсена Хуанга орденом "Достық" I степени за вклад в развитие искусственного интеллекта в Казахстане", – говорится в сообщении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 23 октября 2026 года, принял сооснователя и президента компании NVIDIA Дженсена Хуанга.

В ходе встречи в Акорде глава Казахстана подчеркнул значимость визита президента компании NVIDIA для укрепления двустороннего сотрудничества и выразил признательность за его личный вклад в развитие отечественной экосистемы искусственного интеллекта.