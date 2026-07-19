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Мир

Куртка известного миллиардера продана на аукционе за 960 тысяч долларов

Nvidia, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 08:10 Фото: Instagram/nvidia
18 июля на аукционе Sotheby`s за 960 тыс. долларов при стартовой цене в 60 тыс. долларов продали черную кожаную куртку генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга, сообщает Zakon.kz.

В торгах приняли участие 45 коллекционеров, передает Der Spiegel. По данным аукционного дома, черная кожаная куртка стала для 63-летнего Хуанга такой же визитной карточкой, как черные водолазки для Стива Джобса или серые футболки для Марка Цукерберга. Черный свитер Джобса был продан на аукционе 10 лет назад всего за 2880 долларов.

"Более 10 лет Хуанг надевал эту куртку во время знаковых запусков продуктов NVIDIA, конференций разработчиков и крупных объявлений, которые помогли определить подъем искусственного интеллекта", – отметили в Sotheby`s.

Вырученные средства пойдут на поддержку некоммерческого института Edge Institute, который предоставляет курсы английского и другие образовательные программы для предпринимателей из развивающихся стран.

Искусственный интеллект, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 08:10

Фото: Instagram/nvidia

Ранее Nvidia более чем вдвое сократила число азиатских покупателей, которым разрешена продажа ее ИИ-чипов. Это было сделано для того, чтобы предотвратить попадание передовых чипов в Китай через третьи страны. Ужесточение контроля было связано со стремлением администрации Дональда Трампа предотвратить попадание передовых американских микросхем в китайские компании через третьи страны.

На другом аукционе коллекционеры не пожалели денег на световой меч из "Звездных войн". Реквизит из фильма продан за рекордные 3,75 млн долларов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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