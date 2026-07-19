Куртка известного миллиардера продана на аукционе за 960 тысяч долларов

18 июля на аукционе Sotheby`s за 960 тыс. долларов при стартовой цене в 60 тыс. долларов продали черную кожаную куртку генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга, сообщает Zakon.kz.

В торгах приняли участие 45 коллекционеров, передает Der Spiegel. По данным аукционного дома, черная кожаная куртка стала для 63-летнего Хуанга такой же визитной карточкой, как черные водолазки для Стива Джобса или серые футболки для Марка Цукерберга. Черный свитер Джобса был продан на аукционе 10 лет назад всего за 2880 долларов.

"Более 10 лет Хуанг надевал эту куртку во время знаковых запусков продуктов NVIDIA, конференций разработчиков и крупных объявлений, которые помогли определить подъем искусственного интеллекта", – отметили в Sotheby`s.

Every CEO has their uniform. For Jensen Huang, it's his black Tom Ford leather jacket. Known as the ‘Jensen Jacket,' the CEO of NVIDIA's love for this garment has become a defining element of his public image, and now it can be yours.



Bid now >> https://t.co/JkkvqJdvx2



For… pic.twitter.com/gkbtRgHhR5 — Sotheby's (@Sothebys) July 16, 2026

Вырученные средства пойдут на поддержку некоммерческого института Edge Institute, который предоставляет курсы английского и другие образовательные программы для предпринимателей из развивающихся стран.

Ранее Nvidia более чем вдвое сократила число азиатских покупателей, которым разрешена продажа ее ИИ-чипов. Это было сделано для того, чтобы предотвратить попадание передовых чипов в Китай через третьи страны. Ужесточение контроля было связано со стремлением администрации Дональда Трампа предотвратить попадание передовых американских микросхем в китайские компании через третьи страны.

На другом аукционе коллекционеры не пожалели денег на световой меч из "Звездных войн". Реквизит из фильма продан за рекордные 3,75 млн долларов.