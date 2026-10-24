"Благодарю за продуктивную встречу": Токаев оценил рекомендации главы NVIDIA для Казахстана

23 октября 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял сооснователя и президента компании NVIDIA Дженсена Хуанга. На следующий день, 24 октября, глава государства обратился к американскому предпринимателю, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение президент РК разместил на странице в Х.

"Благодарю Дженсена Хуанга за продуктивную встречу и обсуждение в Акорде вопросов развития искусственного интеллекта и его практического применения в экономике Казахстана, в частности, в сельском хозяйстве. Эти идеи и рекомендации имеют для нас большую практическую ценность". Касым-Жомарт Токаев

I thank @JensenHuang for a productive meeting and discussions at Akorda on advancing AI and its practical applications in Kazakhstan’s economy, particularly in agriculture. Your insights and advice are of great practical value to us. https://t.co/6bgbe3toSN — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 24, 2026

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23 октября 2026 года глава NVIDIA во время fireside chat с заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым рассказал, как Казахстан может использовать свои энергоресурсы для развития ИИ-экономики.