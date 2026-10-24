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Политика

"Благодарю за продуктивную встречу": Токаев оценил рекомендации главы NVIDIA для Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 15:35 Фото: akorda.kz
23 октября 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял сооснователя и президента компании NVIDIA Дженсена Хуанга. На следующий день, 24 октября, глава государства обратился к американскому предпринимателю, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение президент РК разместил на странице в Х.

"Благодарю Дженсена Хуанга за продуктивную встречу и обсуждение в Акорде вопросов развития искусственного интеллекта и его практического применения в экономике Казахстана, в частности, в сельском хозяйстве. Эти идеи и рекомендации имеют для нас большую практическую ценность".Касым-Жомарт Токаев

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 15:35
Токаев обсудил с главой NVIDIA превращение Казахстана в AI-нацию

23 октября 2026 года глава NVIDIA во время fireside chat с заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым рассказал, как Казахстан может использовать свои энергоресурсы для развития ИИ-экономики.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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