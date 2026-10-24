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События

Жителей Алматы и еще трех городов предупредили о загрязнении воздуха

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 16:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В четырех городах Казахстана 25 октября 2026 года ожидаются неблагоприятные метеоусловия, сообщает Zakon.kz.

25 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Актобе, Алматы, Караганда, Темиртау, следует из прогноза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных факторов – таких как штиль, слабый ветер, туман или температурная инверсия.

Подобные явления препятствуют рассеиванию примесей и способствуют активному накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики предупредили, что в нескольких областях РК 25 октября ожидается похолодание до -10.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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