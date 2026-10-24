Жителей Алматы и еще трех городов предупредили о загрязнении воздуха

В четырех городах Казахстана 25 октября 2026 года ожидаются неблагоприятные метеоусловия, сообщает Zakon.kz.

25 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Актобе, Алматы, Караганда, Темиртау, следует из прогноза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных факторов – таких как штиль, слабый ветер, туман или температурная инверсия.

Подобные явления препятствуют рассеиванию примесей и способствуют активному накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики предупредили, что в нескольких областях РК 25 октября ожидается похолодание до -10.