Жителей Алматы и еще трех городов предупредили о загрязнении воздуха
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В четырех городах Казахстана 25 октября 2026 года ожидаются неблагоприятные метеоусловия, сообщает Zakon.kz.
25 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Актобе, Алматы, Караганда, Темиртау, следует из прогноза "Казгидромета".
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных факторов – таких как штиль, слабый ветер, туман или температурная инверсия.
Подобные явления препятствуют рассеиванию примесей и способствуют активному накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Ранее синоптики предупредили, что в нескольких областях РК 25 октября ожидается похолодание до -10.
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