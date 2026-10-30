Казахстан готов поделиться опытом в сфере ИИ с тюркскими странами: заявление Токаева

На 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал одной из приоритетных задач углубление партнерства в транспортно-логистической сфере, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Транскаспийский международный транспортный маршрут играет важную роль в обеспечении взаимосвязанности тюркского мира.

"За 9 месяцев 2026 года объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился на 30%, в том числе транзитные перевозки выросли на 90%. Объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и государствами ОТГ увеличился на 10%, приблизившись к отметке в 40 млн тонн. На 20% выросли масштабы автомобильных грузоперевозок, достигнув 6,5 млн тонн. Для расширения транзитного потенциала Казахстана мы намерены реализовать в нашей стране специальную программу. В целом, модернизация логистической инфраструктуры и морских портов вдоль Среднего коридора сохраняет для Казахстана приоритетное значение. Вместе с тем другие транспортно-логистические маршруты, то есть коридор Север – Юг, проект "Один пояс, один путь" и другие направления, также остаются весьма выгодными и эффективными для нашей страны". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства считает, что развитие цифровизации и искусственного интеллекта – требование сегодняшнего дня.

"Наши государства активно занимаются масштабной цифровой трансформацией. Казахстан поставил перед собой цель стать цифровым государством. В этом направлении проводится значительная работа. Нынешний год в нашей стране объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В Астане создан центр искусственного интеллекта Alem.aI. Открыт университет Qazaq AI Research University по подготовке кадров в области искусственного интеллекта. Формируется Долина центров обработки данных общей мощностью 1 гигаватт. Запущены два суперкомпьютера и вскоре начнет работу третий очень мощный суперкомпьютер. Приняты Цифровой кодекс и специальный закон об искусственном интеллекте". Касым-Жомарт Токаев

При необходимости, уточнил Токаев, Казахстан готов поделиться своим опытом в этой сфере с братскими тюркскими странами.

"Как всем хорошо известно, в мае этого года на встрече в Туркестане мы обсуждали перспективы развития искусственного интеллекта и цифровизации. По итогам данного мероприятия реализуется ряд важных инициатив. Кроме того, недавно между Казахстаном и Азербайджаном была запущена Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи. Возможностями этого уникального проекта смогут воспользоваться и тюркские государства. Вместе с тем предстоит в кратчайшие сроки осуществить значительную работу. В частности, следует ускорить реализацию инициатив по созданию Совета по кибербезопасности, а также центров цифрового мониторинга и инноваций. Несомненно, данные проекты будут способствовать дальнейшему расширению партнерства наших стран в цифровой сфере". Касым-Жомарт Токаев

С какими еще важными инициативами на саммите ОТГ выступил Токаев, можно прочитать по этой ссылке.