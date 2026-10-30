Касым-Жомарт Токаев выступил с важными инициативами на саммите ОТГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 октября 2026 года выступил на 13-м саммите Организации тюркских государств. В своем выступлении глава РК подчеркнул, что ОТГ является уникальной структурой, укрепляющей единство тюркского мира, сообщает Zakon.kz.

По его словам, незыблемый принцип ОТГ – уважение к суверенитету и национальным интересам братских стран.

"Тюркский мир остается сплоченным и сообща уверенно идет к поставленным целям. Тема сегодняшнего заседания "Век тюрков: единство в языке, мыслях и делах" имеет особую значимость. Саммит проходит в год 100-летия Первого тюркологического съезда, что придает ему особое символическое значение. Столетие назад интеллектуальная элита братских стран, собравшись в городе Баку, объединила свой потенциал ради общей цели – сохранения и приумножения нашего духовного единства. Оставаясь верными заветам предков, мы продолжаем совместную работу во имя укрепления сплоченности консолидации тюркских народов". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, Казахстан возлагает особые надежды на ключевую роль экономического взаимодействия в рамках ОТГ.

"В этом году товарооборот нашей страны с государствами – членами Организации приблизился к 10 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 40%. Для сохранения такой динамики нам необходимо предпринять ряд шагов. Прежде всего, следует обеспечить качественное выполнение программы "Видение тюркского мира – 2040". Касым-Жомарт Токаев

В этой связи, отметил президент РК, важно ускорить принятие Стратегии Организации тюркских государств на 2027-2031 годы.

"Мы поддерживаем предусмотренный в проекте документа комплекс мер по развитию торговли, инвестиций, финансов, промышленности, сельского хозяйства, цифровых технологий, образования, науки и других сфер. Принципиально важно, чтобы принимаемая пятилетняя стратегия была ориентирована на реализацию конкретных проектов. Поэтому для достижения этой цели необходимо максимально задействовать возможности Тюркского инвестиционного фонда. У этого института огромный потенциал, для полноценной реализации которого необходимо создать все условия. Кроме того, для углубления экономической интеграции следует задействовать возможности Тюркской торгово-промышленной палаты. В период председательства Казахстана в этой структуре был проведен ряд мероприятий и подготовлены важные документы. Для придания дополнительного импульса этой работе можно было бы провести в 2027 году в нашей стране деловой форум. Полагаем, деятельность Совета старейшин ОТГ также очень значима. Нам необходимо оказывать данной структуре финансовую и иную всестороннюю поддержку". Касым-Жомарт Токаев

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29 октября Касым-Жомарт Токаев и главы государств – членов Организации тюркских государств открыли Аллею тюркского мира, расположенную в столичном парке "Бештепе". Позднее они посетили концерт мастеров искусств тюркского мира, где выступил народный артист РК Димаш Кудайберген.