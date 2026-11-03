Дороги и пункты пропуска: Бектенов представил коллективу Минтранспорта нового министра
3 ноября 2026 года руководитель правительства поблагодарил Нурлана Сауранбаева за внесенный вклад в развитие транспортной отрасли страны и отметил значительный опыт работы Асел Жанасовой.
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Бектенов также подчеркнул, что перед отраслью стоят масштабные задачи, обозначенные президентом.
"Следующий год объявлен президентом Годом масштабного строительства, в том числе в части транспортной инфраструктуры. Задачи ясны. С учетом географического положения страны надо максимально использовать потенциал. В следующем году запланирована сдача крупных проектов по всем направлениям транспортной отрасли. Необходимо обеспечить качественную и своевременную реализацию". Олжас Бектенов
В числе ключевых приоритетов Министерства транспорта обозначены обеспечение высокого качества строительства автомобильных дорог местного и республиканского значений, развитие придорожной инфраструктуры, завершение в 2027 году реконструкции автомобильных пунктов пропуска и в целом укрепление позиций Казахстана как ключевого транспортно-логистического хаба Евразии.
Ранее указом главы РК Нурлана Сауранбаева освободили от должности министра транспорта. Подробности – тут.