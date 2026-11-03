#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.26
506.7
5.58
Политика

Дороги и пункты пропуска: Бектенов представил коллективу Минтранспорта нового министра

Жанасова, Бектенов, Сауранбаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 19:34 Фото: Telegram/KZgovernment
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов представил коллективу Министерства транспорта нового заместителя премьер-министра – министра транспорта Асел Жанасову, сообщает Zakon.kz.

3 ноября 2026 года руководитель правительства поблагодарил Нурлана Сауранбаева за внесенный вклад в развитие транспортной отрасли страны и отметил значительный опыт работы Асел Жанасовой.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 19:34
Асел Жанасова назначена заместителем премьер-министра – министром транспорта Казахстана

Бектенов также подчеркнул, что перед отраслью стоят масштабные задачи, обозначенные президентом.

"Следующий год объявлен президентом Годом масштабного строительства, в том числе в части транспортной инфраструктуры. Задачи ясны. С учетом географического положения страны надо максимально использовать потенциал. В следующем году запланирована сдача крупных проектов по всем направлениям транспортной отрасли. Необходимо обеспечить качественную и своевременную реализацию". Олжас Бектенов
Асел Жанасова, министр транспорта, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 19:34

Фото: Telegram/KZgovernment

В числе ключевых приоритетов Министерства транспорта обозначены обеспечение высокого качества строительства автомобильных дорог местного и республиканского значений, развитие придорожной инфраструктуры, завершение в 2027 году реконструкции автомобильных пунктов пропуска и в целом укрепление позиций Казахстана как ключевого транспортно-логистического хаба Евразии.

Ранее указом главы РК Нурлана Сауранбаева освободили от должности министра транспорта. Подробности – тут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Больше дела, меньше слов: Премьер Бектенов представил новых новых министров
22:40, 06 февраля 2024
Больше дела, меньше слов: премьер Бектенов представил новых министров
премьер-министр РК Олжас Бектенов
16:52, 03 сентября 2026
Олжас Бектенов представил новых министров: какие задачи перед ними поставлены
Асел Жанасова
18:14, Сегодня
Асел Жанасова назначена заместителем премьер-министра – министром транспорта Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
20:08, Сегодня
"Барыс" объявил состав на выездные матчи КХЛ
Фото: UFC
19:35, Сегодня
Илия Топурия намекнул, что начал готовиться к следующему поединку в UFC
Фото: КФФ
19:07, Сегодня
Защитник сборной Казахстана Аширбек близок к уходу из "Елимая"
Фото: ATP
18:35, Сегодня
Зверев рассказал, кто удивил его поздравлениями после лидерства в рейтинге ATP
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: