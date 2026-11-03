Асел Жанасова назначена заместителем премьер-министра – министром транспорта Казахстана

Сегодня, 3 ноября 2026 года, Асел Жанасова получила новую должность. Она назначена заместителем премьер-министра – министром транспорта Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Акорды.

"Указом главы государства Жанасова Асел Жубанышевна назначена заместителем премьер-министра – министром транспорта Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности", – говорится в официальном сообщении.

Асел Жанасова родилась в 1987 году в Алматы.

В 2010 году окончила Кембриджский университет по международной стипендии президента РК "Болашақ" в области компьютерных наук, в 2014 году – магистратуру Кембриджского университета и МГУ имени М.В. Ломоносова по программе "Executive Management".

С 2010 по 2014 год работала специалистом по информационным технологиям, менеджером Управления по информационным технологиям, а затем директором департамента кибербезопасности международной компании в Лондоне.

В 2014-2016 годах занимала должность заместителя директора департамента цифровых технологий Национального банка Казахстана.

В 2016-2017 годах возглавляла правление АО "Национальный управляющий холдинг "Зерде".

В 2017-2018 годах была советником управляющего Международного финансового центра "Астана", а в 2018-2020 годах – управляющим директором по цифровым технологиям этого центра.

С 2020 по 2022 год занимала пост вице-министра торговли и интеграции Казахстана.

В 2022-2025 годах возглавляла правление АО "Казпочта".

8 июня 2025 года назначена советником президента Казахстана. Уже 10 декабря 2025 года указом главы государства была назначена заместителем руководителя Администрации президента Казахстана.

Немного ранее другим указом Нурлана Сауранбаева освободили от должности министра транспорта. Подробности – тут.