#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
452.91
509.43
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
452.91
509.43
5.53
Политика

Токаев лично встретил короля Иордании в аэропорту Астаны

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 16:26 Фото: akorda.kz
Сегодня, 5 ноября 2026 года, в Казахстан с официальным визитом прибыл король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла ІІ бен аль-Хусейн. Высокого гостя в столичном аэропорту лично встретил глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в Telegram-канале Акорды.

"Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу ІІ бен аль-Хусейна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. На летном поле в рамках торжественной церемонии встречи была выстроена рота почетного караула", – говорится в официальном сообщении, распространенном в четверг.

Также в пресс-службе президента РК поделились соответствующими кадрами, сделанными в столичной воздушной гавани.

О том, что 5-6 ноября 2026 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн, накануне сообщил советник – пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров. В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Также официальный визит в Казахстан по приглашению главы государства 5-7 ноября совершит президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры двух стран рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Токаев, король Иордании, аэропорт Астаны
18:05, 27 августа 2025
Токаев проводил короля Иордании в аэропорту Астаны
Токаев, Путин, Астана
21:27, 27 мая 2026
Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны – фоторепортаж
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
10:13, 14 октября 2026
Токаев лично проводил в столичном аэропорту короля и королеву Бельгии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Португальская федерация отреагировала на уход Роналду из сборной
16:33, Сегодня
Португальская федерация футбола отреагировала на уход Роналду из сборной
Жанибек Алимханулы
16:14, Сегодня
"Серьёзная опасность": boxing247 видит Алимханулы главной угрозой для "Канело"
Сагындык Тогамбай в ближнем бою на кубке мира
15:58, Сегодня
Чемпион Азии Сагындык Тогамбай вышел в финал первенства Казахстана по боксу
Официально: Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
15:49, Сегодня
Официально: Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: