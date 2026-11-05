Токаев лично встретил короля Иордании в аэропорту Астаны

Сегодня, 5 ноября 2026 года, в Казахстан с официальным визитом прибыл король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла ІІ бен аль-Хусейн. Высокого гостя в столичном аэропорту лично встретил глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в Telegram-канале Акорды.

"Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу ІІ бен аль-Хусейна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. На летном поле в рамках торжественной церемонии встречи была выстроена рота почетного караула", – говорится в официальном сообщении, распространенном в четверг.

Также в пресс-службе президента РК поделились соответствующими кадрами, сделанными в столичной воздушной гавани.

О том, что 5-6 ноября 2026 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн, накануне сообщил советник – пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров. В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Также официальный визит в Казахстан по приглашению главы государства 5-7 ноября совершит президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры двух стран рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений.