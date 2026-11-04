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#Послание Токаева – 2026
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Политика

Кто приедет в Казахстан в начале ноября: ожидаются визиты двух лидеров

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 18:03 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
5-6 ноября 2026 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 ноября 2026 года рассказал советник – пресс-секретарь президента Республики Казахстан Айбека Смадияров.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

"5-7 ноября по приглашению главы государства официальный визит в Казахстан совершит президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры двух стран рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений", – говорится в сообщении.

6 ноября в Астане состоится саммит Акабского процесса с участием глав ряда государств.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил первую женщину-президента в истории Болгарии.

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Канат Болысбек
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