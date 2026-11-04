Кто приедет в Казахстан в начале ноября: ожидаются визиты двух лидеров

5-6 ноября 2026 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 ноября 2026 года рассказал советник – пресс-секретарь президента Республики Казахстан Айбека Смадияров.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

"5-7 ноября по приглашению главы государства официальный визит в Казахстан совершит президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры двух стран рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений", – говорится в сообщении.

6 ноября в Астане состоится саммит Акабского процесса с участием глав ряда государств.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил первую женщину-президента в истории Болгарии.