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Токаев поздравил короля Иордании с Днем независимости

Касым-Жомарт Токаев, король Абдалла II бен аль-Хусейн, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 13:00 Фото: Акорда
25 мая 2024 года Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и народ Иорданского Хашимитского Королевства с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Zakon.kz.
"Иордания – надежный партнер Казахстана на Ближнем Востоке и в арабском мире. Я высоко оцениваю ваш личный вклад в развитие двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе между нашими народами и высоком уровне содержательного политического диалога. Уверен, мы и впредь будем прилагать совместные усилия с целью укрепления партнерства и вывода на новый уровень казахско-иорданского сотрудничества", – говорится в телеграмме.

Также Токаев пожелал королю Абдалле II дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Иордании – благополучия и процветания, сообщили в Акорде.

Публичные поздравительные телеграммы от главы страны – важная часть внешней политики любого государства. Президент Казахстана часто отправляет поздравления по любому удобному случаю. Например, 22 мая Токаев поздравил избранного президента Вьетнама. 

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