Токаев и король Иордании обменялись высшими государственными наградами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал визит короля Абдаллы II ярким свидетельством углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Иорданией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент полагает, что динамичное взаимодействие на высшем уровне создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения общих приоритетов и развития повестки двустороннего сотрудничества.

"Мы высоко ценим многогранное сотрудничество с Иорданией. В нашей стране вас считают выдающимся и дальновидным лидером, пользующимся глубоким уважением во всем мире. Под Вашим сильным и мудрым руководством Иордания утвердилась в качестве оплота мира и стабильности, чести и справедливости, а также динамично развивающегося центра инноваций и устойчивого роста. В мировом сообществе ваш голос неизменно пользуется высоким уважением и оказывает значительное влияние на продвижение глобального диалога. Инициатива "Акабский процесс" служит еще одним подтверждением Вашей непоколебимой приверженности укреплению международной безопасности. Мы считаем большой честью совместно с Иорданией провести завтра в Астане очередной саммит в рамках этой инициативы", – заявил глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря последовательной поддержке короля двустороннее сотрудничество уже принесло ощутимые результаты.

"Сегодня наше партнерство активно развивается по новым перспективным направлениям, раскрывая колоссальный потенциал обоих государств. Взаимные визиты, состоявшиеся в прошлом году, придали мощный импульс сотрудничеству. Я твердо намерен сохранить позитивную динамику и вывести взаимодействие на еще более высокий уровень", – сказал президент.

Глава нашего государства подчеркнул, что считает Короля Абдаллу II близким другом Казахстана.

"В знак признания Вашего исключительно важного вклада в укрепление уз дружбы между Казахстаном и Иорданией для меня большая честь вручить Вам государственную награду – орден Al-Farabi. Эта высокая награда носит имя великого мыслителя Востока. Наследие Аль-Фараби продолжает вдохновлять и служить нравственным ориентиром для многих поколений. Его историческая роль в развитии современной политической мысли, науки и литературы поистине неоценима. Аль-Фараби занимает особое место в сердцах и умах всего арабского мира. Его непреходящие идеи мудрости, гармонии и единства продолжают объединять наши культуры. Мы высоко ценим Ваши неустанные усилия по поддержке этих благородных ценностей. Особенно символично, что именно Вы стали первым кавалером этого ордена. Считаю это историческим событием. Пусть эта высокая награда станет свидетельством искреннего уважения и особого расположения Казахстана к вам!" – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Король Абдалла II также вручил президенту Касым-Жомарту Токаеву высшую государственную награду Иордании – орден al-Hussain ibn Ali.

"Для меня большая честь получить высшую награду Иорданского Хашимитского Королевства. Этот орден носит имя основателя Вашей благородной династии. Его наследие, основанное на чести, вере и преданности своему народу, продолжает вдохновлять многие поколения. Я рассматриваю эту высокую награду не только как признание своих личных заслуг, но прежде всего как свидетельство крепкой дружбы и взаимного уважения между нашими народами. Она является ярким признанием тесных и последовательно укрепляющихся связей между Казахстаном и Иорданией. Я высоко ценю вашу личную приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества", – сказал глава нашего государства.

Орден al-Hussain ibn Ali учрежден в 1949 году королем Иордании Абдаллой І бен Аль Хусейном в честь своего отца – шерифа Мекки Хусейна бен Али (1853-1931 гг.), одного из наиболее значимых представителей династии Хашимитов.

Вручение ордена рассматривается как особый знак уважения со стороны короля Иордании и свидетельство высокого уровня политического доверия.

Ранее сообщалось, о чем договорились Токаев и король Иордании.

