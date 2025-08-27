Король наградил Токаева высшим орденом Иордании
Фото: akorda.kz
Король Иордании Абдалла II аль-Хусейн вручил президенту Касым-Жомарту Токаеву Высший орден Иорданского Хашимитского королевства "Аль-Нахда", сообщает Zakon.kz.
Согласно публикации Акорды за 27 августа 2025 года, король отметил значительный личный вклад Токаева в дело укрепления дружбы и сотрудничества между Иорданией и Казахстаном.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность королю и братскому иорданскому народу за вручение ему высокой государственной награды.
Фото: akorda.kz
"Принимаю эту награду с чувством искреннего уважения. Рассматриваю это знаменательное событие как глубоко символичный знак близких и доверительных отношений между Казахстаном и Королевством. Мы придаем большое значение результатам наших переговоров, в ходе которых были определены новые горизонты сотрудничества. Уверен, что итоги столь значимого визита придадут мощный импульс дальнейшему укреплению нашего партнерства. Убежден, что наш конструктивный диалог и тесное взаимодействие будут и впредь расширяться, охватывая все новые сферы и внося существенный вклад не только в развитие двусторонних отношений, но и в региональную и глобальную стабильность".Касым-Жомарт Токаев
Ранее в Акорде состоялась официальная церемония встречи короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II бен аль-Хусейна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
