#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Политика

Король наградил Токаева высшим орденом Иордании

Токаев, король Иордании, вручение ордена, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 14:02 Фото: akorda.kz
Король Иордании Абдалла II аль-Хусейн вручил президенту Касым-Жомарту Токаеву Высший орден Иорданского Хашимитского королевства "Аль-Нахда", сообщает Zakon.kz.

Согласно публикации Акорды за 27 августа 2025 года, король отметил значительный личный вклад Токаева в дело укрепления дружбы и сотрудничества между Иорданией и Казахстаном.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность королю и братскому иорданскому народу за вручение ему высокой государственной награды.

Фото: akorda.kz

"Принимаю эту награду с чувством искреннего уважения. Рассматриваю это знаменательное событие как глубоко символичный знак близких и доверительных отношений между Казахстаном и Королевством. Мы придаем большое значение результатам наших переговоров, в ходе которых были определены новые горизонты сотрудничества. Уверен, что итоги столь значимого визита придадут мощный импульс дальнейшему укреплению нашего партнерства. Убежден, что наш конструктивный диалог и тесное взаимодействие будут и впредь расширяться, охватывая все новые сферы и внося существенный вклад не только в развитие двусторонних отношений, но и в региональную и глобальную стабильность".Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 14:02
Казахстан предложил Иордании 60 несырьевых экспортных товаров

Ранее в Акорде состоялась официальная церемония встречи короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II бен аль-Хусейна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Какими документами обменялись члены делегаций Казахстана и Иордании
Политика
14:44, Сегодня
Какими документами обменялись члены делегаций Казахстана и Иордании
Казахстан предложил Иордании 60 несырьевых экспортных товаров
Политика
13:35, Сегодня
Казахстан предложил Иордании 60 несырьевых экспортных товаров
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: