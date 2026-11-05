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Политика

Торговля, инвестиции и оборона: о чем договорились Токаев и король Иордании

король Иордании, Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 17:48 Фото: akorda.kz
Сегодня, 5 ноября 2026 года, президент Касым-Жомарт Токаев назвал официальный визит короля Иордании Абдаллы II в Казахстан свидетельством прочных уз дружбы, взаимного уважения и солидарности между странами, сообщает Zakon.kz.

По словам главы РК, Иордания – проверенный временем и надежный партнер в арабском мире.

"За последние годы наше сотрудничество получило новый импульс. Мы высоко ценим сложившийся между нами прочный политический диалог, который поддерживается на различных уровнях. Прошлый год стал особой вехой в двусторонних отношениях, поскольку состоялись взаимные визиты на высшем уровне. Совместное заявление, принятое по итогам переговоров, а также многочисленные документы, подписанные нашими министерствами, ведомствами и представителями деловых кругов, способствовали дальнейшему развитию многопланового сотрудничества".Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев подчеркнул, что Казахстан придает большое значение практической реализации достигнутых договоренностей во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

По его словам, экономическое взаимодействие остается одним из ключевых драйверов казахско-иорданских отношений.

Также имеется значительный потенциал для расширения культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе посредством укрепления академических и научных связей, увеличения взаимных туристических потоков.

Глава государства отдельно остановился на близости подходов двух стран к решению актуальных вопросов международной и региональной повестки, и высоко оценил вклад Короля Иордании в укрепление дружественных связей и сближение народов двух государств.

"Под вашим дальновидным руководством Иордания получила широкое международное признание как важный голос разума и сдержанности, а также последовательный сторонник мира и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами. В этой связи Казахстан высоко ценит Акабский процесс, запущенный вами более десяти лет назад. Для нас большая честь выступить соорганизаторами первой в Центральной Азии встречи в таком формате. Тема сессии – безопасность в сфере искусственного интеллекта – звучит сегодня крайне актуально. Уверен, что саммит позволит представить видение центральноазиатского региона и придаст новый импульс нашим совместным усилиям по поддержанию мира и безопасности".Касым-Жомарт Токаев
заседание, Иордания, РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 17:48

Фото: akorda.kz

Король Абдалла II бен аль-Хусейн поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием, отметив, что Казахстан и Иорданию связывают многолетние отношения и взаимное уважение, общая приверженность делу укрепления мира и стабильности.

"Как вы упомянули, состоявшийся в прошлом году обмен визитами придал важный импульс развитию двусторонних отношений. Мы намерены и далее реализовывать достигнутые договоренности и расширять сотрудничество по ключевым направлениям, включая торговлю, инвестиции, туризм, технологии и оборону", – заявил король Иордании.

Король Абдалла II выразил искреннюю признательность Касым-Жомарту Токаеву за совместную организацию нового раунда встреч в рамках Акабского процесса.

Король Абдалла II, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 17:48

Фото: akorda.kz

По его словам, это служит свидетельством общей приверженности двух стран решению региональных и глобальных вызовов в области безопасности.

В данном контексте Король Иордании подтвердил заинтересованность расширять взаимодействие с Казахстаном в обеспечении региональной безопасности, а также в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 17:48
Токаев лично встретил короля Иордании в аэропорту Астаны

5 ноября в Казахстан с официальным визитом прибыл король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла ІІ бен аль-Хусейн. Высокого гостя в столичном аэропорту лично встретил глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев.

Ожидается, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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