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Политика

Глава государства поздравил премьер-министра Королевства Камбоджа

президент РК Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 16:30 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму премьер-министру Хун Манету по случаю Национального дня Королевства Камбоджа. Об этом 9 ноября 2026 года проинформировали в Telegram-канале Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана подчеркнул, что эта знаменательная дата символизирует богатое историко-культурное наследие, национальное единство и сплоченность камбоджийского народа. Он также отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества.

"Мы придаем большое значение практической реализации итогов Вашего недавнего визита в Казахстан. Уверен, что достигнутые договоренности придадут новый импульс дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими странами", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Хун Манету успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Камбоджи – благополучия и процветания.

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 16:30
Хун Манет рассказал о связях Камбоджи с Казахстаном и обозначил новые планы

В середине октября 2026 года премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет совершил официальный визит в Казахстан. Касым-Жомарт Токаев и высокий гость провели переговоры в формате тет-а-тет, а также в расширенном составе. По итогам переговоров президент Казахстана и премьер-министр Камбоджи приняли Совместное заявление и в их присутствии состоялась церемония обмена межправительственными и межведомственными документами.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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