Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Политика

Токаев поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди

президент РК Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Индии Нарендра Моди, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 16:00 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди. Об этом 15 августа 2025 года рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что Касым-Жомарт Токаев направил Нарендре Моди поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Республики Индия.

"Этот день олицетворяет непоколебимый дух индийского народа и выдающиеся достижения страны на пути государственного строительства, экономического развития и расширения международного сотрудничества", – говорится в телеграмме.

Глава государства отметил теплый характер отношений между Казахстаном и Индией и выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство двух стран и впредь будет последовательно укрепляться.

14 августа 2025 года Касым-Жомарт Токаев направил премьер-министру Шахбазу Шарифу поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Исламской Республики Пакистан.

