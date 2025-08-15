Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди. Об этом 15 августа 2025 года рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что Касым-Жомарт Токаев направил Нарендре Моди поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Республики Индия.

"Этот день олицетворяет непоколебимый дух индийского народа и выдающиеся достижения страны на пути государственного строительства, экономического развития и расширения международного сотрудничества", – говорится в телеграмме.

Глава государства отметил теплый характер отношений между Казахстаном и Индией и выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство двух стран и впредь будет последовательно укрепляться.

14 августа 2025 года Касым-Жомарт Токаев направил премьер-министру Шахбазу Шарифу поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Исламской Республики Пакистан.