Токаев рассказал Путину, каких успехов Казахстан достиг в сфере цифровизации

Фото: Акорда

В преддверии форума по искусственному интеллекту AI Journey в Кремле состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава нашего государства отметил важность проведения конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026.

"Я помню, первый форум мы проводили в режиме онлайн в условиях ковида в 2020 году. Вы тогда выступили очень ярко и говорили о том, что не пройдет и трех-четырех лет, и тема искусственного интеллекта, цифровизации выйдет на первый план. Так оно и случилось. Сейчас все говорят о высоких технологиях, об искусственном интеллекте, о том, как он поведет себя в будущем. Поэтому предстоящий форум имеет очень большое значение для нас, поскольку мы действительно уделяем приоритетное внимание развитию цифровизации, искусственного интеллекта. Именно этот год был объявлен мною Годом развития искусственного интеллекта в Казахстане. Кое-что было сделано. Согласно рейтингу Организации Объединенных Наций по так называемому e-government, то есть электронному правительству и развитию человеческого капитала, мы вышли на 16-е место в мире, переместились с 24-го места", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Президент сообщил, что Казахстан с интересом изучает деятельность высокотехнологичных российских компаний, особенно в вопросах развития кибербезопасности. "Со мной находится большая делегация, которая представляет все сферы бизнеса там, где внедряется искусственный интеллект и цифровизация. Высокотехнологический бизнес России очень хорошо представлен в Казахстане. Я бы хотел отметить, конечно же, "Сбер", а также "Яндекс Казахстан", который является одним из основных работодателей в нашей стране. И этот бизнес хорошо развивается. Мы удовлетворены тем, что делают ваши компании на нашем рынке, оказываем им всяческое содействие", – сказал глава нашего государства. Ранее сообщалось, что в Кремле прошла встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

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