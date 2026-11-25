Токаев и Путин встретились в Кремле: какие вопросы обсудили президенты

Фото: Акорда

В Кремле прошла встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина. Президенты обменялись мнениями по вопросам развития цифровизации и искусственного интеллекта, а также участия в предстоящей Международной конференции AI Journey 2026, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, отдельное внимание было уделено состоянию двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества. Ранее стало известно, что 25-26 ноября Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина посетит Москву с рабочим визитом. В рамках визита состоится встреча глав государств. Президент также примет участие в работе Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026". Позже стало известно, что Токаев прибыл в Москву.

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