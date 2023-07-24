В Казахстане повысили зарплаты педагогам вузов МВД и Минобороны

Постановлением правительства от 15 июля 2023 года внесены изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

В частности, должностные оклады (тарифные ставки) педагогам организаций высшего и послевузовского образования системы органов внутренних дел и Министерства обороны РК будут определяться с применением поправочного коэффициента к установленным размерам должностного оклада:

с 1 января 2023 года в размере 2,32;

с 1 января 2024 года в размере 2,74;

с 1 января 2025 года в размере 3,2.

Постановление вводится в действие с 1 августа 2023 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Ранее мы сообщали, что с 1 июля 2023 года работникам лесных и природоохранных учреждений будет установлена доплата в размере 100% от должностного оклада.