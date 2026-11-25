Постановлением правительства от 19 ноября 2026 года внесены изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

В частности, повышение должностных окладов не менее чем на 25% предусмотрено специалистам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий.

Кроме того, право на повышение окладов ждет работников государственных предприятий, осуществляющих лесохозяйственные функции, если предприятия финансируются из республиканского бюджета и расположены в сельских населенных пунктах.

Ранее соответствующая норма для организаций республиканского финансирования распространялась только на специалистов здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающих в сельских населенных пунктах.

Постановление вводится в действие с 5 декабря 2026 года.