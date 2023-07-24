В Казахстане запретят рубить деревья в лесах в случае их деградации и гибели

Комитет лесного хозяйства и животного мира подготовил приказ "О запрещении рубок леса на участках государственного лесного фонда при возникновении угрозы деградации или гибели лесов", сообщает Zakon.kz.

Так, до 31 декабря 2033 года запрещается:

рубки главного пользования в хвойных насаждениях на участках государственного лесного фонда РК;

реализацию (отпуск) деловой древесины без соответствующей переработки в круглом виде, за исключением дровяной и топливной древесины (от 0,5 и до 2 м) и жердей.

Акимам областей рекомендовано:

принять необходимые меры по реализации вышеуказанных пунктов;

представлять ежегодно к 10 июня и 10 января в Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК информацию о принятых мерах по реализации настоящего приказа.

Контроль за исполнением приказа возлагается на курирующего вице-министра экологии и природных ресурсов РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 августа.

Этим летом в казахстанских лесах произошли сильные пожары, которые уничтожили огромные лесные массивы. Особенно крупный пожар был зарегистрирован в Абайской области. Там сгорело 60 тыс. га леса. Погибли 14 человек. Локализовать пожар удалось почти через неделю – 14 июня.