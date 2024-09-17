В резервате "Ертіс орманы" запретили рубить лес до 1 января 2029 года
"Ввести запрет для республиканского государственного учреждения государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" на все виды рубок леса (кроме уборки ликвидной захламленности, разрубки просек, и рубок ухода за лесом) в насаждениях на участках государственного лесного фонда со дня введения в действие настоящего приказа до 1 января 2029 года", – говорится в документе.
Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира предписано обеспечить контроль за исполнением приказа.
А первому руководителю природного резервата "Ертіс орманы" в установленном законодательством порядке:
- принять необходимые меры по реализации приказа;
- представлять ежегодно к 10 июня и 10 января в Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК информацию о принятых мерах по охране лесов от незаконных порубок.
Приказ вводится в действие с 27 сентября 2024 года.
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