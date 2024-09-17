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В резервате "Ертіс орманы" запретили рубить лес до 1 января 2029 года

В резервате &quot;Ертіс орманы&quot; запретили рубить деревья до 1 января 2029 года, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 11:31 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии подписал приказ от 10 сентября 2024 года "О запрете всех видов рубок леса на участках государственного лесного фонда", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет для республиканского государственного учреждения государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" на все виды рубок леса (кроме уборки ликвидной захламленности, разрубки просек, и рубок ухода за лесом) в насаждениях на участках государственного лесного фонда со дня введения в действие настоящего приказа до 1 января 2029 года", – говорится в документе.

Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира предписано обеспечить контроль за исполнением приказа.

А первому руководителю природного резервата "Ертіс орманы" в установленном законодательством порядке:

  • принять необходимые меры по реализации приказа;
  • представлять ежегодно к 10 июня и 10 января в Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК информацию о принятых мерах по охране лесов от незаконных порубок.  

Приказ вводится в действие с 27 сентября 2024 года.

Ранее мы рассказали, что казахстанцам придется возмещать ущерб за спиленные рога сайгаков и разоренные гнезда птиц.

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