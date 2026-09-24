Токаев уточнил полномочия и функции Службы госохраны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 21 сентября 2026 года, которым внес изменения в Положение о Службе государственной охраны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что Служба государственной охраны РК – непосредственно подчиненный и подотчетный президенту РК специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством РК компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

Указывается, что Служба государственной охраны – юридическое лицо в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеющее действительное и условное наименования, печати с изображением Государственного Герба РК, штампы, бланки на казахском и русском языках установленного образца, свою символику и знаки отличия, флаг, знамя, а также счета в органах государственного казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Также уточняются некоторые полномочия службы:

при входе (въезде) на охраняемые объекты или в зону проведения охранных мероприятий, а также при выходе (выезде) из них проверять у физического лица документы, удостоверяющие личность, производить его личный досмотр (за исключением охраняемых лиц), досмотр находящихся при нем вещей, транспорта или транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств или служебных животных;

запрещать к проносу на охраняемые объекты или в зону проведения охранных мероприятий предметы и вещества;

использовать на договорной основе помещения государственных органов и иных организаций, а также жилые и другие помещения физических лиц, их транспорта и (или) транспортные средства, связь и иное имущество;

запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов и иных организаций, их должностных лиц информацию, необходимую для выполнения возложенных задач;

осуществлять на договорной основе профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в военных, специальных учебных заведениях, учебных центрах, а также в других организациях образования РК и иностранных государств;

иметь в установленном законодательством республики порядке военно-медицинские (медицинские) подразделения;

разрешать сотрудникам или военнослужащим Службы государственной охраны, прошедшим специальную подготовку, хранение, ношение оружия и специальных средств;

требовать от граждан и должностных лиц соблюдения установленного порядка в зонах проведения охранных мероприятий и на охраняемых объектах;

в целях обеспечения безопасности передвижения автомобилей особого назначения в городах Астане и Алматы определять скорость и маршруты их передвижения по автомобильным дорогам или отдельным участкам автомобильных дорог и вводить на них ограничения по передвижению, остановке и стоянке транспортных средств, временно изменять направление дорожного движения;

приостанавливать в период проведения охранных мероприятий все виды ремонтных, строительно-монтажных и других работ на маршрутах следования охраняемых лиц и в пределах территорий аэропортов;

осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и (или) военнослужащих Службы государственной охраны, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан в сфере обеспечения безопасности, а также в соответствии с международными договорами специальных служб иностранных государств;

принимать заявления, сообщения и иную поступающую информацию о готовящихся правонарушениях и событиях, угрожающих личной безопасности охраняемых лиц или общественной безопасности на охраняемых объектах и в других местах их пребывания, своевременно принимать меры, предусмотренные законодательством РК;

возмещать в установленном порядке гражданам, предприятиям, организациям и учреждениям ущерб, причиненный в связи с использованием в служебных целях их средств связи, транспорта или транспортных средств, а также помещений;

обеспечивать безопасность передвижения охраняемых лиц на всех видах транспорта или транспортных средств, соблюдать и контролировать соблюдение установленных правил, нормативов и стандартов, действующих в сфере безопасности движения транспорта или транспортных средств, выделяемых для передвижения охраняемых лиц;

При этом полномочия дополнены новыми пунктами:

проводить в соответствии с законами РК "Об оперативно-розыскной деятельности" и "О контрразведывательной деятельности" оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов;

организовывать и нести боевое дежурство по обеспечению безопасности охраняемых лиц, охране и обороне охраняемых объектов, определять порядок организации и проведения охранных мероприятий, а также по согласованию с государственными органами состав сил и средств, привлекаемых к участию в охранных мероприятиях;

в соответствии с законодательством РК проводить психолого-социологические и полиграфологические исследования, медицинское и психофизиологическое освидетельствование в отношении сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны, а также полиграфологические исследования, медицинское и психофизиологическое освидетельствование кандидатов, зачисляемых на службу и иных физических лиц, допущенных к обслуживанию охраняемых лиц и охраняемых объектов;

осуществлять сбор, приобретение, временное и постоянное хранение и использование архивных документов, относящихся к деятельности специального государственного архива Службы государственной охраны;

разрабатывать, утверждать и реализовывать программы цифровой трансформации своей деятельности, включая внутренние процессы Службы государственной охраны;

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами РК и актами президента РК.

В новой редакции изложены некоторые функции службы:

организует отбор, проверку кандидатов, зачисляемых на службу с проведением специальной проверки в соответствии с Законом "О специальных государственных органах Республики Казахстан". Государственные органы РК оказывают содействие Службе государственной охраны в проведении специальной проверки кандидатов, зачисляемых на службу в кадры Службы государственной охраны;

организует и осуществляет противодействие средствам технической разведки, техническую защиту информации при подготовке и проведении охранных мероприятий, а также выявляет, предупреждает и пресекает несанкционированные полеты беспилотных воздушных судов в зоне проведения охранных мероприятий и (или) над территорией охраняемых объектов;

"обеспечивает безопасность передвижения охраняемых лиц на всех видах транспорта и (или) транспортных средствах. Определяет специальные трассы, контролирует соблюдение установленных правил, нормативов и стандартов в сфере безопасности движения транспорта и (или) транспортных средств, выделяемых для передвижения охраняемых лиц. Порядок взаимодействия Службы государственной охраны, специальных государственных, правоохранительных и иных государственных органов при обеспечении безопасности передвижения охраняемых лиц определяется совместными нормативными правовыми актами;

создает и использует оперативные учеты и цифровые системы;

согласовывает производство всех видов ремонтных, строительно-монтажных и других работ на охраняемых объектах, в зонах режимных территорий, предназначенных для их размещения, на специальных трассах и прилегающих к ним территориях;

определяет перечень специальных средств, вооружения, боевой и иной техники, состоящих на вооружении Службы государственной охраны;

определяет порядок возмещения ущерба, причиненного здоровью и имуществу сотрудника, военнослужащего Службы государственной охраны, а также ущерба, причиненного здоровью и имуществу членов семьи и близких родственников сотрудника, военнослужащего Службы государственной охраны в связи с исполнением им служебных обязанностей;

определяет порядок формирования и использования оперативных учетов и цифровых систем, а также ведения дел оперативного учета;

организует информационно-аналитическую, правовую, документационную деятельность Службы государственной охраны;

определяет порядок применения сотрудниками и военнослужащими Службы государственной охраны специальных средств, оружия, боевой и иной техники;

утверждает программу физической, специальной и боевой подготовки сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны;

утверждает инструкцию по мерам безопасности при обращении со специальными средствами, вооружением, боевой и иной техникой в Службе государственной охраны;

утверждает техническую документацию по кибербезопасности Службы государственной охраны;

определяет порядок организации и методику проведения мероприятий по отбору, проверке и зачислению кандидатов на службу, перечень необходимых документов, порядок их оформления, сроки проведения проверки кандидатов на службу, требования по уровню их образования, опыту работы, физической подготовке и состоянию здоровья;

определяет порядок проведения психолого-социологических и полиграфологических исследований, а также психофизиологического освидетельствования;

определяет порядок направления сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны, а также кандидатов, зачисляемых на службу, на военно-врачебную комиссию для определения категории годности к службе;

определяет перечень должностных лиц (уполномоченных руководителей), имеющих право издавать приказы о заключении контракта о прохождении службы, перемещении, освобождении, увольнении, отстранении от должности сотрудников, присвоении, снижении, лишении, восстановлении им специального звания (приказы по личному составу), а также назначении, приостановлении и продлении служебного расследования;

определяет порядок проведения переаттестации и присвоения специального звания, а также присвоения воинского звания в порядке переаттестации сотрудникам правоохранительных и специальных государственных органов, органов гражданской защиты, поступившим на воинскую службу в Службу государственной охраны в порядке перевода;

определяет порядок аккредитации участников мероприятий с участием охраняемых лиц, подлежащих аккредитации, а также утверждает перечень участников мероприятий с участием охраняемых лиц;

определяет порядок выдачи, использования, возврата, хранения, учета и уничтожения служебных удостоверений, жетонов сотрудников Службы государственной охраны, а также их описание и образцы;

утверждает инструкцию по направлению сотрудников, военнослужащих и работников Службы государственной охраны в служебные командировки, в том числе в иностранные государства, а также возмещению им расходов;

определяет порядок денежного обеспечения и определения стажа службы (работы) для исчисления должностных окладов и пособий для оздоровления сотрудников Службы государственной охраны, в том числе прикомандированных к международным организациям;

утверждает правила создания, обеспечения функционирования и развития цифровых систем, их формирования, хранения, обработки, передачи и доступа к цифровым ресурсам в Службе государственной охраны;

определяет перечень предметов и веществ, запрещенных к проносу на охраняемые объекты и (или) в зону проведения охранных мероприятий;

определяет порядок организации работы по адаптации сотрудников Службы государственной охраны, поступивших на службу в специальные государственные органы;

утверждает устав внутренней службы Службы государственной охраны;

определяет порядок оформления представления при перемещении сотрудника, освобождении от должности, зачислении в распоряжение уполномоченного руководителя, увольнении, присвоении, снижении, лишении, восстановлении специального звания, а также при заключении нового контракта о прохождении службы;

утверждает правила перемещения сотрудников Службы государственной охраны;

определяет порядок приоритетного назначения на должности офицерского состава сотрудников Службы государственной охраны с отличием окончивших полный курс очной формы обучения в военном, специальном учебном заведении или организации образования иностранного государства по направлению специальных государственных органов по образовательным программам высшего образования;

согласовывает перечень местностей, служба в которых дает сотрудникам специальных государственных органов право на предоставление к ежегодному отпуску дополнительно 10 суток;

определяет порядок построения, управления, использования, распределения нумерации, организационно-технического обеспечения функционирования, кибербезопасности, пропуска трафика, условий взаимодействия и принятия в эксплуатацию (снятия с эксплуатации) сетей шифрованной, засекреченной, кодированной связи и сетей телекоммуникаций специального назначения;

определяет порядок обеспечения питанием отдельных категорий сотрудников Службы государственной охраны, а также организации питания в Службе государственной охраны;

определяет порядок деятельности жилищных комиссий и работы цифровой системы Службы государственной охраны;

утверждает инструкцию по организации и ведению радиопереговоров в ведомственных сетях радиосвязи, обеспечению средствами радиосвязи, специальными световыми и звуковыми сигналами в Службе государственной охраны.

Положение также дополнено новыми функциями службы:

участвует в реализации государственной политики в сфере цифровизации в пределах своей компетенции;

разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере цифровизации в пределах своей компетенции;

участвует в реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта в пределах своей компетенции;

разрабатывает и (или) размещает модель искусственного интеллекта, платформенный программный продукт в пределах своей компетенции;

осуществляет взаимодействие с государственными органами, организациями и компетентными организациями иностранных государств по президентской связи;

осуществляет иные функции, предусмотренные законами РК и актами президента РК;

утверждает правила деятельности полигонов и учебных центров Службы государственной охраны;

определяет порядок правовой, физической, специальной и боевой подготовки в Службе государственной охраны;

утверждает нормативы по физической, специальной и боевой подготовке сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны;

утверждает единый календарь спортивно-массовых мероприятий по военно-прикладным и служебно-прикладным, техническим и другим видам спорта, проводимым среди сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны;

определяет порядок организации контроля и эксплуатации транспортных средств Службы государственной охраны;

определяет порядок учета, хранения и перевозки вооружения Службы государственной охраны;

определяет порядок деятельности специального государственного архива Службы государственной охраны;

определяет порядок воспитательной, идеологической и психологической работы в Службе государственной охраны;

осуществляет иные полномочия, возложенные на него законами РК и актами президента РК.

Кроме того, уточняется, что Аппарат Службы государственной охраны, непосредственно подчиненный и подотчетный Начальнику Службы государственной охраны, осуществляет координацию и контроль за деятельностью ведомств и структурных подразделений.

Аппарат Службы государственной охраны возглавляет руководитель аппарата, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в соответствии с законодательством РК.

Военно-медицинское (медицинское) обеспечение и обслуживание сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны, снабжение медицинским имуществом и медикаментами осуществляются в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня его подписания.