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Законодательство РК

МВД изменило правила приема на обучение в военные и специальные учебные заведения

МВД изменила правила приема в учебные заведения Фото: Zakon.kz
Приказом МВД РК от 17 июля внесены изменения в Правила приема на обучение в военные, специальные учебные заведения Министерства внутренних дел РК, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно поправкам, при проведении конкурса на зачисление в число курсантов специальных учебных заведений МВД имеют преимущество победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени), международных и республиканских конкурсов исполнителей и спортивных соревнований (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех лет, перечень которых определяется уполномоченным органом в области образования, а также победители президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) текущего учебного года при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады, конкурса или спортивного соревнования.

Вне конкурса зачисляются в число курсантов в специальные учебные заведения МВД:

  • дети сотрудников, погибших или получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, набравшие пороговый уровень баллов по установленным для кандидатов требованиям;
  • лица, прошедшие срочную воинскую службу в рядах Национальной гвардии РК, набравшие пороговый уровень баллов по установленным для кандидатов требованиям, но не более 10% от ежегодного государственного заказа на подготовку кадров с высшим образованием, определяемого уполномоченным органом в области образования;
  • лица, награжденные знаком "Алтын белгі";
  • лица, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам не менее 100 баллов.

Приказ вводится в действие с 4 августа 2023 года.

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