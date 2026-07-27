Как поступить в вузы МВД: обновлены правила

Приказом министра внутренних дел от 17 июля 2026 года внесены изменения в Правила приема на обучение в военные, специальные учебные заведения МВД РК, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции изложена часть пунктов.

Так, говорится, что граждане, изъявившие желание поступать в специальные учебные заведения МВД по очной форме обучения, регистрируются и подают заявление через цифровую систему либо обращаются в кадровые службы территориальных ОВД по месту жительства, с дальнейшей регистрацией в цифровой системе.

После успешной регистрации на кандидата в цифровой системе формируется "личный кабинет".

К заявлению прилагаются:

электронный документ, удостоверяющий личность из сервиса цифровых документов;

фотографии (без головного убора, размером 3,5x4,5 см и размером 10x12 см);

копия аттестата или диплома об образовании;

рекомендация (заключение комиссии о прохождении конкурсного отбора) для лиц, отслуживших срочную воинскую службу в воинских частях Национальной гвардии.

Территориальные подразделения ОВД по работе с личным составом с момента регистрации в системе проверяют полноту представленных документов, в случае неполноты представленных материалов, в течении двух рабочих дней направляют на доработку, с уведомлением в цифровой системе.

Служба по работе с личным составом МВД разрабатывает для территориальных подразделений ОВД план по направлению кандидатов на учебу в специальные учебные заведения МВД.

Территориальные подразделения ОВД после утверждения плана:

организуют размещение объявлений в средствах массовой информации и на официальном интернет-ресурсе об условиях приема в специальные учебные заведения МВД;

проводят работу по профессиональной ориентации, отбору и проверке кандидатов на учебу по месту жительства.

Предусмотрено, что в цифровой системе формируется список кандидатов для участия в конкурсе на поступление в специальные учебные заведения МВД.

При формировании списка автоматически присваивается уникальный регистрационный номер каждому кандидату, который применяется при отборе кандидатов по физическим показателям.

Для несовершеннолетних кандидатов – после получения согласия родителя (законного представителя) на обработку данных и на участие кандидата во всех этапах отбора.

После успешной регистрации и подачи заявления цифровая система выдает кандидатам направление на медицинское освидетельствование.

Информация о порядке приема и о сроках проведения отбора по физическим показателям в специальные учебные заведения МВД размещаются в цифровой системе и доводятся до кандидатов через уведомления.

Организация приема на учебу в специальные учебные заведения МВД осуществляется региональной комиссией территориальных подразделений и приемной комиссией специального учебного заведения.

Для осуществления мероприятий по организации отбора кандидатов по физическим показаниям в территориальных подразделениях ОВД создаются Региональные комиссии по проверке физической подготовленности. В состав комиссии входят сотрудники территориального подразделения ОВД, а также представители общественных объединений.

Предусмотрено, что апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений граждан по итогам отбора кандидатов по физическим показаниям.

Состав приемной комиссии утверждается приказом начальника специального учебного заведения и формируется из числа сотрудников специального учебного заведения. Представители государственных органов, общественных организаций, средств массовой информации присутствуют в качестве наблюдателей. Представители структурных подразделений МВД присутствуют в качестве наблюдателей по заданию руководства МВД.

Общее количество членов приемной комиссии состоит из нечетного числа. Комиссию возглавляет председатель.

Председателем приемной комиссии является начальник специального учебного заведения МВД.

Решение приемной комиссии принимается простым большинством голосов при наличии не менее двух/третьих членов приемной комиссии.

При равенстве голосов голос председателя приемной комиссии является решающим.

Приемная комиссия:

осуществляет рассмотрение данных кандидатов в информационной системе;

готовит конкурсные списки и протокол приемной комиссии о зачислении кандидатов в число курсантов по форме;

проводит конкурсный отбор;

принимает решение о зачислении или отказе в зачислении в число курсантов по итогам конкурсного отбора;

проводит анализ итогов приема кандидатов и разработку мер по дальнейшему совершенствованию данной работы;

рассматривает жалобы и заявления по вопросам приема на учебу.

Медицинское освидетельствование проводится военно-врачебной комиссией Департаментов полиции столицы, областей, городов республиканского значения.

Решение комиссии вводится в цифровую систему секретарем, о котором кандидаты на учебу в специальные учебные заведения МВД узнают через уведомление в личном кабинете.

Отбор кандидатов по физическим показателям проводится и результаты выполнения спортивных упражнений оцениваются в соответствии с Нормативами по физической подготовке для кандидатов в специальные учебные заведения МВД.

Указывается, что кандидаты, имеющие спортивную квалификацию "Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан", "Мастер спорта Республики Казахстан" и представившие в приемную комиссию специального учебного заведения МВД подтверждающие документы, освобождаются от прохождения отбора по физическим показаниям.

Результаты сдачи каждого спортивного упражнения фиксируются в отдельной ведомости, вводятся в цифровую систему членами региональной комиссии по проверке физической подготовки кандидатов и автоматически отображаются в личном кабинете кандидата. После фиксации результатов выполнения упражнения пересдача не допускается.

На основании данных по сдаче отдельных видов спортивных упражнений цифровая система формирует итоговый вывод о том, сдано тем или иным кандидатом испытание по физической подготовке или нет.

Кандидат, не согласный с результатом испытаний по физической подготовке посредством цифровой системы в личном кабинете выбирает позицию "не согласен".

При выборе позиции "не согласен" автоматически формируется заявление на апелляцию.

Апелляция формируется до 13 часов следующего дня после объявления результатов по физической подготовке и рассматривается апелляционной комиссией в течение суток.

Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов состава региональной комиссии. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами комиссии. По результатам решения апелляционной комиссии кандидату выдается выписка из протокола заседания апелляционной комиссии.

Зачисление в специальные учебные заведения МВД по очной форме обучения производится по конкурсу в соответствии с баллами сертификатов по итогам ЕНТ с учетом результатов отбора по медицинским, физическим, профессиональным показателям.

Посредством цифровой системы формируется единый ранжированный список, список прошедших по конкурсу и резервный список.

Решение о зачислении кандидата в число курсантов или отказе выносит приемная комиссия по итогам конкурсного отбора в соответствии с ранжированным списком через цифровую систему. Итоги конкурсного отбора кандидатов объявляются через цифровую систему в течение пяти рабочих дней с шифрованием персональных данных претендента в целях предотвращения их распространения.

В резервный список включаются кандидаты, которые по итогам конкурсного отбора не прошли в основной список зачисленных, но имеют наивысшие баллы ЕНТ среди остальных претендентов. Порядок включения в резервный список определяется убыванием итогового балла.

Предусмотрено, что если кандидат, зачисленный в специальное учебное заведение, отказывается от обучения, на его место приглашается следующий кандидат из резервного списка.

Кандидаты, зачисленные в резервный список, могут быть приняты при наличии вакантных мест, в течение первого месяца со дня поступления.

При положительном результате медицинского освидетельствования вне конкурса зачисляются:

дети сотрудников, погибших или получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, набравшие пороговый уровень баллов по требованиям, установленным для кандидатов Правилами присуждения образовательного гранта;

лица, прошедшие срочную воинскую службу в рядах Национальной гвардии РК, набравшие пороговый уровень баллов по требованиям, установленным для кандидатов Правилами присуждения образовательного гранта, но не более 10% от ежегодного государственного заказа на подготовку кадров с высшим образованием, определяемого уполномоченным органом в области образования;

от ежегодного государственного заказа на подготовку кадров с высшим образованием, определяемого уполномоченным органом в области образования; лица, награжденные знаком "Алтын белгі";

лица, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам не менее 100 баллов ;

; лица, имеющие спортивную квалификацию "Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан", "Мастер спорта Республики Казахстан", "Кандидат в мастера спорта";

выпускники полицейских классов "Жас Сақшы";

лица, имеющие сертификаты международных стандартизированных тестов TOEFL ITP (ТОЙФЛ АЙТИПИ) не ниже 460 баллов, TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ) не ниже 46 баллов, IELTS (АЙЛТС) не ниже 5.5 баллов.

В случае одинаковых показателей баллов сертификатов ЕНТ преимущественное право на зачисление имеют:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане РК из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия;

лица, имеющие документы об образовании (свидетельства, аттестаты, дипломы) с отличием;

лица, имеющие подтверждающие документы об окончании программ основного образования кадетских учебных заведений, военных школ-интернатов либо дополнительного образования военно-патриотического или юридического направлений;

сотрудники органов внутренних дел, если высшее образование получают впервые;

победители международных олимпиад по общеобразовательным предметам, международных конкурсов научных проектов и международных конкурсов исполнителей, спортивных соревнований, по которым победители и призеры (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех лет, перечень которых определяется уполномоченным органом в области образования, а также победители республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований текущего учебного года при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады, конкурса или спортивного соревнования.

В случае одинаковых показателей баллов и при отсутствии преимущественного права зачисляются лица, имеющие высокие средние баллы аттестата.

В случае одинаковых показателей баллов и при отсутствии преимущественного права, а также одинаковых средних баллов аттестата, свидетельства или диплома учитываются баллы, набранные по профильным предметам.

Решение приемной комиссии о зачислении кандидатов в число курсантов, а также в резервный список оформляется протоколом и подписывается начальником специального учебного заведения.

Специальные учебные заведения МВД представляют в кадровую службу МВД в течение 10 календарных дней после проведения зачисления итоговый отчет по организации и проведению приема, а также копии приказов о зачислении курсантов.

Копия протокола о зачислении кандидатов в число курсантов направляются в территориальные подразделения ОВД. Протокол о зачислении кандидатов в число курсантов специальными учебными заведениями МВД и для оформления личных дел кандидатов, направляемых в специальные учебные заведения МВД, территориальными подразделениями ОВД.

Протокол о зачислении кандидатов в число курсантов является основанием для издания приказа о зачислении в число курсантов специальными учебными заведениями МВД и для оформления личных дел кандидатов, направляемых в специальные учебные заведения МВД, территориальными подразделениями ОВД.

Оформленные личные дела кандидатов направляются в специальные учебные заведения МВД в течение 14 рабочих дней со дня утверждения протокола о зачислении кандидатов на учебу в специальные учебные заведения МВД.

Приказ вводится в действие с 4 августа 2026 года.