Обладатели "Алтын белгі" и набравшие 100 баллов на ЕНТ могут вне конкурса стать курсантами вузов МВД
Так, согласно поправкам, при проведении конкурса на зачисление в число курсантов специальных учебных заведений МВД имеют преимущество победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени), международных и республиканских конкурсов исполнителей и спортивных соревнований (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех лет, перечень которых определяется уполномоченным органом в области образования, а также победители президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) текущего учебного года при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады, конкурса или спортивного соревнования.
Вне конкурса зачисляются в число курсантов в специальные учебные заведения МВД:
- дети сотрудников, погибших или получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, набравшие пороговый уровень баллов по установленным для кандидатов требованиям;
- лица, прошедшие срочную воинскую службу в рядах Национальной гвардии РК, набравшие пороговый уровень баллов по установленным для кандидатов требованиям, но не более 10% от ежегодного государственного заказа на подготовку кадров с высшим образованием, определяемого уполномоченным органом в области образования;
- лица, награжденные знаком "Алтын белгі";
- лица, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам не менее 100 баллов.
Приказ вводится в действие с 4 августа 2023 года.