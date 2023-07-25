Казахстанских блогеров обяжут маркировать рекламу в своих постах

МИОР РК разработал Правила маркировки онлайн-рекламы, сообщает Zakon.kz.

Так, маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе.

Маркировка осуществляется в текстовом формате с возможностью ее четкой идентификации.

Согласно правилам маркировка содержит текстовое указание о том, что размещенный материал является рекламой.

Текстовое указание должно содержать одно из следующих формулировок:

"жарнама" – "реклама";



"жарнамалық материал" – "рекламный материал";



"серіктестік материал" – "партнерский материал";



"демеушілік материал" – "спонсорский материал";



"жарнама құқығында" – "на правах рекламы";



"демеушімен төленген" – "оплачено спонсором";



"PR құқығында" – "на правах PR".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 августа.

10 июля 2023 года глава государства подписал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Цель закона – определение правовых основ функционирования онлайн-платформ, а также производства, размещения, распространения и хранения онлайн-рекламы, предотвращения и пресечения противоправного контента.