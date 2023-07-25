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Казахстанских блогеров обяжут маркировать рекламу в своих постах

Казахстанских блогеров обяжут маркировать рекламу Фото: unsplash
МИОР РК разработал Правила маркировки онлайн-рекламы, сообщает Zakon.kz.

Так, маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе.

Маркировка осуществляется в текстовом формате с возможностью ее четкой идентификации.

Согласно правилам маркировка содержит текстовое указание о том, что размещенный материал является рекламой.

Текстовое указание должно содержать одно из следующих формулировок:

  • "жарнама" – "реклама";
  • "жарнамалық материал" – "рекламный материал";
  • "серіктестік материал" – "партнерский материал";
  • "демеушілік материал" – "спонсорский материал";
  • "жарнама құқығында" – "на правах рекламы";
  • "демеушімен төленген" – "оплачено спонсором";
  • "PR құқығында" – "на правах PR".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 августа.

10 июля 2023 года глава государства подписал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Цель закона – определение правовых основ функционирования онлайн-платформ, а также производства, размещения, распространения и хранения онлайн-рекламы, предотвращения и пресечения противоправного контента.

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