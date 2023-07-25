Казахстанских блогеров обяжут маркировать рекламу в своих постах
Так, маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе.
Маркировка осуществляется в текстовом формате с возможностью ее четкой идентификации.
Согласно правилам маркировка содержит текстовое указание о том, что размещенный материал является рекламой.
Текстовое указание должно содержать одно из следующих формулировок:
- "жарнама" – "реклама";
- "жарнамалық материал" – "рекламный материал";
- "серіктестік материал" – "партнерский материал";
- "демеушілік материал" – "спонсорский материал";
- "жарнама құқығында" – "на правах рекламы";
- "демеушімен төленген" – "оплачено спонсором";
- "PR құқығында" – "на правах PR".
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 августа.
10 июля 2023 года глава государства подписал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Цель закона – определение правовых основ функционирования онлайн-платформ, а также производства, размещения, распространения и хранения онлайн-рекламы, предотвращения и пресечения противоправного контента.
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