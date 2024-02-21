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Маркировка онлайн-рекламы: утверждены правила

Маркировка онлайн-рекламы: утверждены правила Фото: pixabay
Министр культуры и информации приказом от 16 февраля 2024 года утвердил Правила маркировки онлайн-рекламы, сообщает Zakon.kz.

К онлайн-рекламе относится реклама на онлайн-платформах, производимая или размещаемая, распространяемая, либо хранимая пользователями онлайн-платформ и собственниками онлайн-платформ в виде таргетированной рекламы или спонсорского контента, предназначенная для неопределенного круга лиц.

Маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе, в том числе если:

  • инфлюенсер (блогер) является участником либо акционером рекламодателя или рекламораспространителя;
  • инфлюенсер (блогер) получает эксклюзивные условия использования рекламируемых товаров, работ или услуг;
  • контент содержит ссылки на товары, работы или услуги с акциями или со сниженной ценой, а также ссылки на интернет-ресурсы, аккаунты рекламодателя или рекламораспространителя на онлайн-платформах.

Маркировка осуществляется в текстовом формате с возможностью ее идентификации.

Указывается, что при распространении и размещении онлайн-рекламы в звуковой или аудиовизуальной форме маркировка осуществляется перед началом онлайн-рекламы.

Маркировка содержит текстовое указание о том, что размещенный материал является рекламой.

Текстовое указание содержит одну из следующих формулировок:

  • "жарнама";
  • "жарнамалық материал";
  • "серіктестік материал";
  • "демеушілік материал";
  • "жарнама құқығында";
  • "демеушімен төленген";
  • "PR құқығында";
  • "реклама";
  • "рекламный материал";
  • "партнерский материал";
  • "спонсорский материал";
  • "на правах рекламы";
  • "оплачено спонсором";
  • "на правах PR".

При этом маркировке не подлежит:

  • онлайн-реклама, размещаемая на сервисе обмена мгновенными сообщениями;
  • реклама в теле-радиопрограммах или их фрагментах, размещенных на аккаунтах телерадиоканалов на онлайн-платформах;
  • социальная реклама.

Таргетированная онлайн-реклама, размещаемая на онлайн-платформах, маркируется самостоятельно в автоматическом режиме с использованием технических возможностей онлайн-платформы.

Приказ вводится в действие со 2 марта 2024 года.

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