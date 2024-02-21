Маркировка онлайн-рекламы: утверждены правила
К онлайн-рекламе относится реклама на онлайн-платформах, производимая или размещаемая, распространяемая, либо хранимая пользователями онлайн-платформ и собственниками онлайн-платформ в виде таргетированной рекламы или спонсорского контента, предназначенная для неопределенного круга лиц.
Маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе, в том числе если:
- инфлюенсер (блогер) является участником либо акционером рекламодателя или рекламораспространителя;
- инфлюенсер (блогер) получает эксклюзивные условия использования рекламируемых товаров, работ или услуг;
- контент содержит ссылки на товары, работы или услуги с акциями или со сниженной ценой, а также ссылки на интернет-ресурсы, аккаунты рекламодателя или рекламораспространителя на онлайн-платформах.
Маркировка осуществляется в текстовом формате с возможностью ее идентификации.
Указывается, что при распространении и размещении онлайн-рекламы в звуковой или аудиовизуальной форме маркировка осуществляется перед началом онлайн-рекламы.
Маркировка содержит текстовое указание о том, что размещенный материал является рекламой.
Текстовое указание содержит одну из следующих формулировок:
- "жарнама";
- "жарнамалық материал";
- "серіктестік материал";
- "демеушілік материал";
- "жарнама құқығында";
- "демеушімен төленген";
- "PR құқығында";
- "реклама";
- "рекламный материал";
- "партнерский материал";
- "спонсорский материал";
- "на правах рекламы";
- "оплачено спонсором";
- "на правах PR".
При этом маркировке не подлежит:
- онлайн-реклама, размещаемая на сервисе обмена мгновенными сообщениями;
- реклама в теле-радиопрограммах или их фрагментах, размещенных на аккаунтах телерадиоканалов на онлайн-платформах;
- социальная реклама.
Таргетированная онлайн-реклама, размещаемая на онлайн-платформах, маркируется самостоятельно в автоматическом режиме с использованием технических возможностей онлайн-платформы.
Приказ вводится в действие со 2 марта 2024 года.