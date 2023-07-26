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Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы обжаловал свой приговор

Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы обжаловал свой приговор Фото: freepik
Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы Мустахим Тулеев подал апелляционную жалобу, сообщает Zakon.kz.

В суде Астаны уточнили, что апелляционную жалобу на приговор подала именно защита Арыстанбека Мухамедиулы, а не он сам, передает МИА "Казинформ".

На этом основании уголовное дело будет направлено в апелляционную стадию в соответствии с установленным законом сроком.

Адвоката Арыстанбека Мухамедиулы Мустахима Тулеева арестовали на два месяца 5 июля 2023 года.

Его подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

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