Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы обжаловал свой приговор
Фото: freepik
Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы Мустахим Тулеев подал апелляционную жалобу, сообщает Zakon.kz.
В суде Астаны уточнили, что апелляционную жалобу на приговор подала именно защита Арыстанбека Мухамедиулы, а не он сам, передает МИА "Казинформ".
На этом основании уголовное дело будет направлено в апелляционную стадию в соответствии с установленным законом сроком.
Адвоката Арыстанбека Мухамедиулы Мустахима Тулеева арестовали на два месяца 5 июля 2023 года.
Его подозревают в подстрекательстве к даче взятки.
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