Казахстанским налогоплательщикам напомнили важную деталь при выписке ЭСФ и оформлении СНТ
Об этом рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) РК.
В связи с этим казахстанским налогоплательщикам в КГД напомнили важную деталь – они вправе, в случае необходимости, выписать счет-фактуру и оформить СНТ на бумажном носителе:
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 412 Налогового кодекса РК и пунктами 64, 65 Правил оформления сопроводительных накладных на товары и их документооборот (приказ от 26 декабря 2019 года №1424), в случае необходимости налогоплательщики вправе на бумажном носителе:
- выписать счет-фактуру, с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение 15-ти календарных дней после 17 ноября 2023 года;
- оформить сопроводительную накладную на товары, с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение трех рабочих дней после 17 ноября 2023 года".
При этом, как подчеркнули в комитете госдоходов, "штрафные санкции применяться не будут".
"При пересечении государственной границы со странами ЕАЭС на автомобильных пунктах пропуска работниками органов государственных доходов в указанный период не будут предъявляться требования о наличии СНТ в ИС ЭСФ (достаточно иметь бумажную СНТ)".Пресс-служба КГД
В комитете извинились "за предоставленные неудобства".
29 сентября 2023 года стало известно, что Комитет государственных доходов МФ РК проводит работу по сокращению количества форм налоговой отчетности на 30%. Подробнее по ссылке выше.