Казахстанским налогоплательщикам напомнили важную деталь при выписке ЭСФ и оформлении СНТ

17 ноября 2023 года на портале информационной системы электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) наблюдаются задержки с обработкой при выписке ЭСФ и оформлении сопроводительных накладных на товары (СНТ) в связи с техническими проблемами на серверном оборудовании, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) РК.

В связи с этим казахстанским налогоплательщикам в КГД напомнили важную деталь – они вправе, в случае необходимости, выписать счет-фактуру и оформить СНТ на бумажном носителе:

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 412 Налогового кодекса РК и пунктами 64, 65 Правил оформления сопроводительных накладных на товары и их документооборот (приказ от 26 декабря 2019 года №1424), в случае необходимости налогоплательщики вправе на бумажном носителе: выписать счет-фактуру, с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение 15-ти календарных дней после 17 ноября 2023 года;

оформить сопроводительную накладную на товары, с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение трех рабочих дней после 17 ноября 2023 года".

При этом, как подчеркнули в комитете госдоходов, "штрафные санкции применяться не будут".

"При пересечении государственной границы со странами ЕАЭС на автомобильных пунктах пропуска работниками органов государственных доходов в указанный период не будут предъявляться требования о наличии СНТ в ИС ЭСФ (достаточно иметь бумажную СНТ)". Пресс-служба КГД

В комитете извинились "за предоставленные неудобства".

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