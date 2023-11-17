Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанским налогоплательщикам напомнили важную деталь при выписке ЭСФ и оформлении СНТ

Казахстанским налогоплательщикам напомнили важную деталь при выписке ЭСФ и оформлении СНТ Фото: pexels
17 ноября 2023 года на портале информационной системы электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) наблюдаются задержки с обработкой при выписке ЭСФ и оформлении сопроводительных накладных на товары (СНТ) в связи с техническими проблемами на серверном оборудовании, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) РК.

В связи с этим казахстанским налогоплательщикам в КГД напомнили важную деталь – они вправе, в случае необходимости, выписать счет-фактуру и оформить СНТ на бумажном носителе:

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 412 Налогового кодекса РК и пунктами 64, 65 Правил оформления сопроводительных накладных на товары и их документооборот (приказ от 26 декабря 2019 года №1424), в случае необходимости налогоплательщики вправе на бумажном носителе:

  • выписать счет-фактуру, с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение 15-ти календарных дней после 17 ноября 2023 года;
  • оформить сопроводительную накладную на товары, с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение трех рабочих дней после 17 ноября 2023 года".

При этом, как подчеркнули в комитете госдоходов, "штрафные санкции применяться не будут".

"При пересечении государственной границы со странами ЕАЭС на автомобильных пунктах пропуска работниками органов государственных доходов в указанный период не будут предъявляться требования о наличии СНТ в ИС ЭСФ (достаточно иметь бумажную СНТ)".Пресс-служба КГД

В комитете извинились "за предоставленные неудобства".

Материал по теме

Комитет госдоходов на треть сокращает количество налоговых деклараций

29 сентября 2023 года стало известно, что Комитет государственных доходов МФ РК проводит работу по сокращению количества форм налоговой отчетности на 30%. Подробнее по ссылке выше.

Читайте также

Новый тариф на воду хотят ввести с 1 января для казахстанских фермеров
Новый тариф на воду хотят ввести с 1 января для казахстанских фермеров
Цены на социально значимые продукты в Казахстане 17 ноября
Овощи дешевеют, а яйца нет: статистики рассказали о ценах в Казахстане
новые троллейбусы буду ездить по Алматы
USB для зарядки телефона и мощный кондиционер: новые троллейбусы будут ездить по Алматы
Динара Халдарова
Интересное Комитет государственных доходов ЕАЭС МФ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Неожиданную новость сообщила фанатам Мадина Садвакасова
Неожиданную новость сообщила фанатам Мадина Садвакасова
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления