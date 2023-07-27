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Законодательство РК

Казахстанцы больше не смогут прописаться в садоводческих товариществах и кооперативах

Казахстанцы больше не смогут зарегистрироваться в садоводческих товариществах и кооперативах Фото: Zakon.kz
МВД РК подготовило поправки в постановление правительства "Об утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов", сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения затронули пункт регистрации внутренних мигрантов, которые могут встать на учет (зарегистрироваться) по месту временного пребывания (проживания) по документам, удостоверяющим личность:

  • граждан РК – территориальными подразделениями уполномоченного органа через Государственную корпорацию или веб-портал "электронного правительства";
  • иностранцев и лиц без гражданства, получивших разрешение на постоянное проживание в РК согласно законодательству в области миграции населения – территориальными подразделениями уполномоченного органа через Государственную корпорацию.

Место регистрации внутреннего мигранта является его юридическим адресом.

Местом жительства признается населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Также изменен пункт о том, где можно зарегистрироваться. Из него исключили садоводческие товарищества и кооперативы.

"Регистрация внутренних мигрантов по месту жительства, постановка на учет по месту временного пребывания (проживания) осуществляются в жилых домах, квартирах, дачных строениях, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, домах-интернатах, пансионатах, домах престарелых, а также зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей", - говорится в новой редакции.

Вместе с тем добавлены два новых пункта:

Так, теперь лицам, которые не проживают по зарегистрированному месту жительства, в системах "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" и "Государственная база данных "Физические лица", будут присваивать статус.

"В случаях выявления регистрации физических лиц в объектах недвижимости, отсутствующих по адресу (снесен, разрушен, демонтирован), либо в информационной системе, уполномоченный орган осуществляет снятие с регистрации лиц на основании заключения о результатах проведенной проверки", - говорится в документе.

Вместе с тем из правил исключается пункт об обязательной регистрации иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих в РК.

Как поясняет МВД, целью проекта является исключение из правил нормы о воможности регистрации в садоводческих товариществах и кооперативах, в целях актуализации списков избирателей введения новых норм как присвоение статуса лицам, установленным непроживающими по месту жительства, в системах "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" и "Государственная база данных "Физические лица", а также возможность снятия с регистрации уполномоченным органом лиц на основании заключения о результатах проведенной проверки.

Кроме того, исключается норма, согласно которой несовершеннолетние до 14-лет автоматически регистрируются по месту жительства их родителей (законных представителей). Это сделано в целях регистрации по месту жительства детей до 14 лет для ведения полноценного учета в информационной системе МВД с передачей данных в ГБД ФЛ.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 августа.

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