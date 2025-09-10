Для Астаны установят особые нормы по регистрации населения

МВД РК подготовило поправки в Правила регистрации населения, сообщает Zakon.kz.

В частности, пункт 4 правил дополнен нормой о том, что регистрация по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы осуществляется с учетом нормативов регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы, утверждаемых местным представительным органом столицы в соответствии с законом о статусе столицы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 сентября.

В указанном пункте также говорится, что регистрация по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) населения РК осуществляется с согласия собственника/ов (нанимателя) жилища, выраженного в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством электронно-цифровой подписи.

Для подтверждения права собственника (нанимателя) жилища на регистрацию уполномоченный орган по регистрационному коду адреса (РКА) получает из информационных систем сведения о владельце, подтверждающие основания возникновения права собственности на жилище.

Регистрация населения РК по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) осуществляется в жилых домах, квартирах, дачных строениях садоводческих товариществ и кооперативов, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, домах-интернатах, пансионатах, домах престарелых, а также зданиях и помещениях, используемых для проживания людей.