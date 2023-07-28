Вернут ли отчисления на ОСМС работодателям, если работники не обращались за медпомощью в течение года
Так, согласно закону об ОСМС плательщиками отчислений являются работодатели, включая иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность в Казахстане, а также филиалы, представительства иностранных юридических лиц, исчисляющие и перечисляющие отчисления и взносы в фонд, и работодатели, применяющие специальные налоговые режимы и осуществляющие уплату отчислений в фонд в рамках единого платежа.
При этом плательщики имеют право:
- на возврат ошибочно уплаченных сумм отчислений и взносов, или пени за несвоевременную или неполную уплату отчислений и взносов;
- на возврат излишне уплаченных сумм отчислений и взносов при условии отсутствия задолженности за предыдущий период.
"В действующем законодательстве возврат выплаченных отчислений работодателям, чьи работники не обращались в медицинские организации в течение года, не предусмотрен, также вопрос включения данной нормы в законодательство РК в настоящий момент не рассматривается", – отметили в фонде.
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