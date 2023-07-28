Вернут ли отчисления на ОСМС работодателям, если работники не обращались за медпомощью в течение года

В НАО "Фонд социального медицинского страхования" разъяснили, подлежат ли возврату отчисления на ОСМС работодателям, если сотрудники в течение года не обращались за помощью в медицинские организации, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно закону об ОСМС плательщиками отчислений являются работодатели, включая иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность в Казахстане, а также филиалы, представительства иностранных юридических лиц, исчисляющие и перечисляющие отчисления и взносы в фонд, и работодатели, применяющие специальные налоговые режимы и осуществляющие уплату отчислений в фонд в рамках единого платежа.

При этом плательщики имеют право:



на возврат ошибочно уплаченных сумм отчислений и взносов, или пени за несвоевременную или неполную уплату отчислений и взносов;

на возврат излишне уплаченных сумм отчислений и взносов при условии отсутствия задолженности за предыдущий период.

"В действующем законодательстве возврат выплаченных отчислений работодателям, чьи работники не обращались в медицинские организации в течение года, не предусмотрен, также вопрос включения данной нормы в законодательство РК в настоящий момент не рассматривается", – отметили в фонде.

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