Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью

Директор филиала Фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев 27 февраля 2024 года рассказал, могут ли казахстанцы вернуть взносы по ОСМС, если в течение года не обращались за медицинской помощью в госполиклиники, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава филиала фонда отметил, что система обязательного социального медстрахования (ОСМС) базируется на принципе солидарной ответственности между государством, работодателями и самозанятыми гражданами.

"Если человек в течение года как самозанятый в месяц оплачивает 4250 тенге, то в год эта сумма составляет всего 51 тыс. тенге. А в рамках ОСМС-пакета он может получить услуги, которые по стоимости намного превышают эту сумму", – сказал директор филиала Фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев.

По его словам, сумма некоторых медуслуг, доступных по ОСМС, составляет 12-17 млн тенге – это кардиохирургические операции, трансплантация органов и другие высокотехнологичные виды помощи. И, если бы человек рассчитывал только на свои накопленные взносы, тогда объемы медпомощи были бы сильно ограничены.

"Только при солидарной ответственности мы сможем обеспечить каждому больному все виды медуслуг, в зависимости от состояния здоровья. Поэтому в нашей системе не предусмотрен возврат взносов населения, если они в течение года не обратились за медпомощью", – объяснил Тлеухан Абилдаев.

Какие услуги в рамках ОСМС доступны казахстанцам в 2024 году, читайте в нашем материале.