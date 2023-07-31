Компанию по управлению возвращенными активами создадут в Казахстане
В пояснительной записке к проекту сказано, что целью принятия проекта является создание Компании по управлению возвращенными активами. В соответствии с законом целями управляющей компании являются управление, обеспечение сохранности, реализация активов, возвращенных в порядке, установленном законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами Республики Казахстан.
Задачами управляющей компании являются принятие в собственность от имени государства возвращенных ему активов, обеспечение сохранности и содержание активов, обращенных в доход государства, распоряжение активами, обеспечение перечисления средств в Специальный государственный фонд от реализации активов.
Компания будет создана в организационно-правовой форме ТОО со стопроцентным участием государства в уставном капитале. При этом уставный капитал товарищества сформируют путем передачи имущества, находящегося на балансе Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.
Комитету государственного имущества поручено обеспечить:
- утверждение устава товарищества;
- избрание лица, уполномоченного на подписание от имени товарищества документов для государственной регистрации, осуществление финансово-хозяйственной деятельности и представление его интересов перед третьими лицами до образования органов товарищества;
- государственную регистрацию товарищества в органах юстиции;
- принятие иных мер, вытекающих из настоящего пункта.
ТОО будет находиться в ведении Министерства финансов.
Проект размещен для публичного обсуждения до 14 августа 2023 года.
C 24 июля 2023 года в Казахстане начал действовать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов и сопутствующие ему законы. Документ направлен на возврат незаконно приобретенных активов государству или вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.
Согласно закону в структуре Генеральной прокуратуры будет образовано отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере. Кроме того, будет создан специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству.